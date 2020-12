În 1892 el a patentat o mașină de tăiat electrică care facilita producerea de bijuterii din cristal.

În 1895, Swarovski, finanțatorul Armand Kosman și Franz Weis au înființat compania Swarovski, inițial cunoscută sub numele de A. Kosmann, D. Swarovski & Co. și redusă la KS & Co.

Compania a înființat o fabrică de tăiere a cristalului în Wattens, Tirol (Austria), pentru a profita de hidroenergia locală pentru procesele de măcinare intensivă, pe care Daniel Swarovski le-a patentat.

Viziunea lui Swarovski, care a murit în 1956, a fost să facă „un diamant pentru toată lumea”, fabricând cristale accesibile.

Însă, în aceste zile au loc serie de dispute între moştenitorii companiei austriece Swarovski, un renumit producător de cristale şi bijuterii, informează Agerpres.

Sediul istoric al companiei Swarovski, situat în Wattens, un oraş de la poalele Alpilor austrieci, expune cristale care au contribuit considerabil la renumele său şi care au decorat de-a lungul anilor ţinute vestimentare purtate de Marilyn Monroe şi Beyonce şi mai multe rochii create de casa Dior.

Dar, în spatele acestei imagini spectaculoase, Swarovski, una dintre ultimele companii familiale rămase încă în activitate în industria produselor de lux, este profund dezbinată în ceea ce priveşte strategia de urmat pentru a reda strălucirea acestui veritabil imperiu din regiunea Tirol, destabilizat de concurenţa chineză şi de pandemia de COVID-19.

Trebuie oare compania să renunţe la piaţa bijuteriilor destinate publicului larg pentru a se concentra exclusiv pe produse de lux, care aduc marje comerciale uriaşe, să renunţe la ideea cotării la bursă şi să se deschidă pentru capitalul străin?

În faţa acestui plan al CEO-ului Robert Buchbauer, o parte a familiei sale protestează şi încearcă să îl îndepărteze de la conducere pe directorul companiei, acuzat de un verişor îndepărtat, Paul Swarovski, că „îndreaptă vaporul spre recife”.

În universul spectaculos al producătorilor de bijuterii, rufele se spală de obicei în familie. Compania Swarovski, considerată o instituţie venerabilă, creată în urmă cu 125 de ani la Wattens, nu a afişat niciodată în istoria sa o neînţelegere atât de publică.

