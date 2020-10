Lidia Buble și Cornel Ilie au stârnit multe întrebări în mediul online, după ce au lansat noua piesă împreună. Aceștia au fost invitați în emisiunea lui Teo Trandafir, unde au avut parte de întrebări dificile.

Discuția dintre Cornel Ilie și Teo Trandafir

„Cântecul ăsta s-a potrivit cel mai bine și pe timprul ei, și pe ideea de a fi un dialog, și pe dorința noastră mai veche. Și niște planete s-au așezat exact așa cum trebuie”, a spus Cornel Ilie în cadrul emisiunii.

„S-au așezat planetele și a ieșit un scăndălău, un gărgăzău, mâncați-aș gura ta…”, a adăugat Teo Trandafir.

„Da, unde scandal? Ce am făcut?”, a întrebat artistul

„Dar tu pe ce lume trăiești? Scuze că te întreb… Cum ce-ai făcut nebunule?! Îți spun eu ce ai făcut!”, a continuat prezentatoare.

Un videoclip îndrăzneț care a stârnit multe întrebări

Între timp, Bursucu a intervenit prin a spune că Lidia Buble este cuminte, contrar videoclipului, care a fost îndrăzneț.

„Ai să râzi, dar nu a fost deloc așa!”, a spus Cornel Ilie după intervenția respectivă.

„Ei, am fost și eu puțin obraznică, dar mi s-a cerut, iar scenariul a fost scris de el. Noi am jucat foarte bine și într-adevăr, am avut o chimie foarte bună pe set, amândoi suntem gemeni…”, a completat Lidia Buble.

„Pe noi ne-a luat prin surprindere. Noi nu voiam să lansăm chiar în momentul ăsta. Nu eram deloc pregătiți… Înseamnă că noi am făcut o treabă excelentă de lumea ne întreabă: Bă, da care e… Așa e?! Și eu primesc mesaje, și de la băieți: Zi mă, și? Lidia?”, a adăugat Cornel Ilie.

Spre final, Teo Trandafir a intervenit prin a întreba artistul la ce răspunde.

„Vezi, te-ai băgat singur în gura lupului! Pe mine mă prindeți mereu. Zici că sunt la spovedanie, mereu când mă dus la o emisiune, eu tot timpul spun tot! Eu, nevinovată, m-am dus la el acasă. Mă faci, acum m-am rușinat, gata! Nu știu ce să mai zic!”, a spus Buble.