S-a dat alarma în Orientul Mijlociu!

Un grup al opozanţilor iranieni în exil, CNRI (Consiliul naţional de rezistenţă iraniană), a venit cu informaţii noi despre planurile Iranului în regiune. Mai exact, regimul de la Teheran a creat o miliţie de mercenari pentru a efectua atacuri împotriva inamicilor regionali, în special în largul Yemenului.

Unitatea ar fi integrată în cadrul Forţei Quds, unitatea de elită responsabilă de operaţiunile externe ale Gardienilor Revoluţiei, braţul armat al Republicii islamice.

“Forţa Quds a recrutat mercenari pentru noi unităţi teroriste armate şi instruite pentru a ataca nave şi ţinte maritime în regiune”, transmite grupul de opozanţi iranieni.

Mercenarii ar proveni din Irak, Liban, Yemen şi din unele ţări africane. Există şi o bază de antrenament a mercenarilor la la Ziba Kenar, în nordul Iranului, pe coasta Mării Caspice, mai susţine CNRI.

Acolo, miliţiile vor fi organizate în comandouri şi apoi desfăşurate în Marea Arabiei, în strâmtoarea Bab El-Mandeb, între Yemen şi Cornul Africii, dar şi în Marea Roşie.

Obiectivul Iranului este de a “perturba navigaţia vaselor comerciale, de a ataca porturi, de a lua ostatice nave şi de a amplasa mine”, mai afirmă reprezentanţii CNRI.

Reamintim că CNRI (Consiliul naţional de rezistenţă iraniană) este interzis în Iran şi calificat drept sectă teroristă de către regimul de la Teheran. CNRI reprezintă braţul politic al Mujahedinilor poporului (MEK), un grup armat de opoziţie faţă de puterea islamică, potrivit România TV.

Acuzaţiile la adresa Iranului vin în contextul negocierilor ce au loc la Viena între această ţară şi comunitatea internaţională pe tema programului nuclear iranian. Ele nu au putut fi rapid verificate.

Yemenul se confruntă cu un război încă din 2014, iar Iranul îi sprijină pe rebelii houthi în lupta pe care aceştia o duc împotriva Guvernului susţinut puternic de Arabia Saudită.

#Iran #ProxyNavalTerror

Several Persian Gulf islands are being used for maritime training for IRGC-QF mercenaries, including Farur & Qeshm islands.

The IRGC Navy has many centers in different parts of Qeshm Island, considered one of the main training complexes of Quds Force. pic.twitter.com/ytsTswyk26

— NCRI-U.S. Rep Office (@NCRIUS) February 2, 2022