Tensiuni în coliția de Guvernare! Liderii coaliției negociază în aceste zile împărțirea portofoliilor de la ministere, cu ocazia rocadei guvernamentale, ce va avea loc la sfârșitul lunii.

UDMR susține că va pleca de la Guvernare

Se pare că UDMR ia în calcul ieșirea din Guvern dacă vor pierde un minister la rotativă.

„Luăm în calcul şi varianta ieşirii de la guvernare”, a declarat Csoma Botond, liderul de grup al deputaților UDMR, după ce a aflat că PNL ar fi interesat de preluarea Ministerul Mediului, al cărui lider este în prezent Tanczos Barna.

„Credem că ne-am făcut treaba bine la toate ministerele pe care le-am condus în ultimii ani, implicit şi la Ministerul Mediului (…). Nu cred că există un argument pertinent care să justifice ca rolul UDMR-ului să scadă în această guvernare.

Dacă mergem la aritmetică, eu cred că şi dacă mergem pe această variantă trebuie să ne raportăm la anul 2021.

Dacă în 2021 valoarea aritmetică a UDMR-ului a fost X+1, nu văd niciun motiv ca acum, în 2023, când discutăm despre această rotativă care nu ne priveşte – noi nu am dat niciodată premier în această guvernare – nu cred că valoarea noastră a ajuns la X-1. Aceasta este poziţia noastră, credem că ne-am făcut treaba bine şi vrem să lucrăm în continuare.

Credem că ne-am făcut treaba bine, nu există niciun argument pertinent care să justifice această abordare a celor de la PNL şi PSD şi luăm în calcul la modul serios să ieşim de la guvernare.

Sigur că avem forurile statutare unde trebuie să decidem, nu este încă o decizie (…). Sunt foarte multe voci în organizaţia noastră care spun că, dacă ajungem în această situaţie, ar trebui să ieşim de la guvernare. Decizia încă nu s-a luat. Se va lua, dacă va fi această situaţie, spre sfârşitul săptămânii”, a precizat Csoma Botond.

Pe ce ministere a pus ochii UDMR?

De asemenea, Csoma Botond a fost întrebat dacă UDMR ar fi de acord cu primirea altor ministere.

„Nu am discutat acest aspect. Dacă mă întrebaţi de alte ministere, da, putem discuta de Ministerul Agriculturii, de exemplu, despre Ministerul Energiei. Am spus aceste ministere pentru că avem oameni care ar putea să facă o treabă bună la aceste ministere, dar poziţia noastră este că nu am dori să se facă un troc acum, sau un schimb de ministere.

Corect ar fi să avem un protocol al coaliţiei care să fie în vigoare în continuare şi să păstrăm aceste trei ministere pe care le-am avut”, a punctat Csoma Botond.

Ce spune PNL-ul?

La rândul său, purtătorul de cuvând al PNL, Ionuț Stroe, a ținut să menționeze că buna guvernare este numitorul comun al Coaliției, ci nu lupta pe funcții.

„Funcționarea guvernării este numitorul comun. Nu e nicio solicitare din partea vreunei formaţiuni politice în legătură cu vreun portofoliu al UDMR”, a spus purtătorul de cuvânt al PNL.

La rândul său, Csoma Botond, liderul de grup al deputaților UDMR, a replicat: „dacă domnul Stroe spune că nu e așa, foarte bine, mergem înainte așa și guvernăm pentru țară”.

„Nu cred, în politică pot exista situaţii când partidul nu se simte confortabil în poziţia lui, vrea mai mult (…). PNL-ul nu se simte bine în această coaliţie şi ar dori puţin mai mult, dacă se poate”, a mai spus reprezentantul UDMR.