Temperaturi extreme în India!

Un val puternic de căldură a lovit nordul acestei ţări, iar în unele zone din capitala New Delhi temperaturile au atins un nivel record de 49,2 grade Celsius, transmit jurnaliştii de la BBC.

Este valul de căldură cu numărul cinci care afectează capitala Indiei începând cu luna martie.

Temperaturile vor continua să rămână ridicate, fapt pentru care oficialii din mai multe părţi ale Indiei le-au cerut oamenilor să ia măsuri de precauţie.

Potrivit autorităţilor, valul de căldură ar putea cauza probleme de sănătate persoanelor vulnerabile, printre care sugarii, vârstnicii şi persoanele cu boli cronice.

Potrivit Departamentul meteorologic din India, statele cele mai afectate de valul de căldură extremă din ultimele zile au fost Himachal Pradesh, Haryana, Uttarakhand, Punjab şi Bihar.

Meteorologii au atras atenţia că, deşi mercurul din termometre ar putea scădea cu 2 până la 4 grade Celsius în anumite regiuni, căldura intensă va continua.

Vara aceasta, valurile de căldură puternică au distrus milioane de vieţi şi mijloace de trai în nordul Indiei.

Într-un mesaj transmis la începutul lunii mai, premierul Narendra Modi le-a cerut miniştrilor-şefi ai statelor indiene să elaboreze planuri pentru a atenua impactul căldurii extreme, deoarece temperaturile au crescut mai repede decât de obicei.

Aceste valuri de căldură nu sunt ceva neobişnuit pentru India, mai ales în lunile mai şi iunie, însă vara anului 2022 a venit mai devreme în acest an, cu temperaturi înalte încă din luna martie, atunci când primul val de căldură a lovit ţara.

Potrivit experţilor, temperaturile maxime medii pentru luna martie au fost cele mai ridicate din ultimii 122 de ani.

Valurile de căldură ce au sosit mai devreme în acest an au afectat circa 15 state indiene, inclusiv statul nordic Himachal Pradesh, cunoscut de obicei pentru temperaturile sale plăcute, indică datele prezentate de think-tank-ul Centrul pentru Ştiinţă şi Mediu.

Heat wave warnings:

Heat Wave conditions in most parts with severe heat wave conditions in many parts very likely over West Rajasthan on 14th; heat wave conditions in many parts with severe heat wave conditions in isolated pockets over the same region on 15th May. pic.twitter.com/eBzc82XUF3

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 14, 2022