Tecău, mesaj scandalos despre Halep: Nu are reperele, nu ştie poziţionările!

Horia Tecău şi Simona Halep intenţionează să joace în proba de dublu mixt la Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde ar putea avea o şansă la medalie.

Specialist în proba de dublu, Horia Tecău a vorbit despre cum vede el experienţa alături de Halep.

"Simona nu joacă foarte des dublu sau dublu mixt, dar are o calitate extraordinară într-un astfel de cuplu. Răspunde imediat la ceea ce-i ceri, execută perfect planul. De exemplu, dacă îi spui că trebuie să joace în picioarele adversarului, atunci acolo va fi mingea. Chiar dacă nu are reperele pentru jocul de dublu, nu cunoaşte toate poziţionările, abilităţile sale fenomenale ne-ar putea permite nu numai să ne calificăm, ci chiar să emitem pretenţii la o medalie", a afirmat cel mai bun jucător de dublu al României, Horia Tecău, la Digi Sport Matinal.

"Simona şi-a îmbunătăţit serviciul în 2018, aşa că slăbiciunea unei echipe de mixt, adică momentul în care serveşte fata, nu mai este o problemă importantă", a mai explicat Tecău,