Potrivit lui Cosmin Dumitrașcu, diferența dintre sumele plătite lunar pentru un PFA și taxele salariale este extrem de mică. Potrivit lui, acest lucru înseamnă că până în anul 2023, contribuțiile la sistemul de Sănătate erau raportate la 16,12 sau 24 de salarii minime pe economie.

Ca exemplu concret, expertul contabil a prezentat un calcul: 3000 de lei înmulțit cu 6 ar echivala cu 18.000 de lei, 3000 de lei înmulțit cu 12 ar echivala cu 36.000 de lei, iar 3000 de lei înmulțit cu 24 ar echivala cu 72.000 de lei. Astfel, un PFA putea plăti contribuția pentru Sănătate până la maximum 72.000 de lei, indiferent de câștigul realizat.

Cosmin Dumitrașcu a mai menționat că, la fel ca în cazul pensiei, contribuțiile erau plafonate la 12 sau 24 de salarii minime. Totuși, începând cu anul 2024, taxa pentru Sănătate se va plafona abia la 60 de salarii minime.

„Pensia, la fel, plafonată la 12 sau 24 de salarii.

Vine însă anul 2024 care spune că taxa cu privire la Sănătate se plafonează abia la 60 de salarii. Și acum, dacă facem un calcul și un exercițiu de imaginație, putem să luăm un câștig lunar al PFA-ului în cuantum de 10.000 de lei. Cred că este rezonabilă suma. Și facem calculul la cei 10.000.

La 10.000 x 12 luni, înseamnă o profitabilitate, un câștig, de 120000 de lei pe an. 12.0000 de lei pe an înseamnă că a depășit 24 de salarii minime pe economie, prin urmare, o sănătate de 12.000 de lei pe an. Deci, de la 7200 la 12.000 de lei, este enorm.

De exemplu, dacă reiese un câștig de 200000 de lei, sănătatea devine 20000 de lei”, a explicat acesta.