Taxa de solidaritate, o taxă oportună. Marcel Ciolacu: Nu am inventat-o eu, există și în Germania

Taxa de solidaritate ar fi oportună, este de părere președintele Partidului Social Democrat (PSD), adăugând că aceasta deja există în Germania. De asemenea, Marcel Ciolacu spune că a venit cu această propunere deoarece a considerat că președintele Klaus Iohannis este apropiat de sistemul german și că ar accepta mult mai ușor o asemenea propunere.

”Ea există în Germania, am crezut că domnul președinte e mai apropiat de sistemul german și ar accepta mai ușor”, a declarat Marcel Ciolacu.

Președintele Camerei Deputaților a mai spus că își menține părerea cu privire la taxa de solidaritate, însă nu știe dacă aceasta va fi decisă în coaliție. În plus, liderul social-democrat mai spune că nu este o taxă inventată de el sau de către partidul din care face parte, ci este un fel de taxă deja existentă.

”Îmi mențin părerea, cel puțin la taxa de solidaritate, că ar fi oportună. Nu știu dacă vom decide în coaliție să o introducem. Nu am inventat-o eu, Marcel Ciolacu, sau echipele PSD, dimpotrivă. Noi am încercat să vedem cum o putem uniformiza legislativ. Ea există în Germania, am crezut că domnul președinte e mai apropiat de sistemul german și ar accepta mai ușor, dar există și alte soluții”, spune liderul Partidului Social Democrat (PSD).

Marcel Ciolacu a mai spus că nu s-a luat o decizie în acest sens, adăugând ”ne-am uitat la alte economii, nu are rost să intrăm în detaliu pe ceva ce nu s-a decis în acest moment”.

Klaus Iohannis nu este de acord cu taxa de solidaritate

Declarațiile președintelui Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, vin în contextul în care, în cursul zilei de marți, președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presă în cadrul căreia a precizat că nu este de acord cu o taxă de solidaritate pentru firme, având în vedere că în spațiul public au apărut astfel de informații.

De asemenea, șeful statului a reiterat că această chestiune a mai fost discutată și că își păstrează părerea pe care a avut-o și la acea vreme.

Potrivit spuselor lui Klaus Iohannis, taxa de solidaritate pentru firme nu ar aduce rezultate.

”Această chestiune a mai fost discutată. M-am exprimat public și mi-am păstrat abordarea. Nu ar fi optimă, de dorit sau că ar aduce rezultate”, a declarat președintele României, Klaus Iohannis, potrivit Administrației Prezidențiale.