Această taxă este implementată prin sistemul EU Emissions Trading System (ETS), iar efectele sale sunt resimțite direct de cetățeni, mai ales în sezonul concediilor, când tarifele biletelor de avion includ automat aceste contribuții, astfel, mulți nici nu știu că o plătesc.

Această taxă este criticată la nivel european

Costul certificatelor ETS pentru un zbor intra-european variază între 5 și 20 de euro per pasager, în funcție de distanță și tipul aeronavei. În plus, anumite state europene impun taxe suplimentare pentru zboruri, care conțin componente legate de protecția mediului. De exemplu, Germania percepe taxe între 7,5 și 55 de euro pe bilet, iar Olanda aplică o taxă fixă de 7,95 euro per pasager.

Pe lângă impactul direct asupra costurilor călătoriilor, România se confruntă cu o obligație considerată inechitabilă de către Uniunea Salvați România (USR). Țării i-a fost repartizată o sarcină de înmagazinare anuală a 10 milioane de tone de CO₂, echivalentul unei cincimi din ținta totală la nivelul Uniunii Europene, care este de 50 milioane de tone. Conform USR, această situație ridică probleme majore, deoarece România riscă să devină responsabilă pentru depozitarea unor emisii provenite din alte state, în loc să investească în infrastructura proprie pentru stocarea gazelor naturale, necesară în perioadele de consum ridicat.

„În general, taxele și mecanismele legate de dioxidul de carbon sunt reglementări europene, adoptate prin acte normative pe care România este obligată să le transpună și să le aplice. De curând, însă, a apărut o nouă situație, în care României i s-a alocat obligația de înmagazinare anuală a 10 milioane de tone de CO2 – adică o cincime din ținta de stocare a emisiilor de CO2 a întregii UE – 10 milioane de tone de CO2 dintr-un total european de 50 milioane, ceea ce considerăm a fi profund inechitabil și pentru această situație este necesară o discuție mai amplă cu cei implicați în luarea deciziei. USR a început să facă asta. România plătește scump gazul din import în zilele în care necesarul este mai mare decât volumul pe care noi îl putem scoate fizic din depozite, iar în loc să depozităm gaze în noi depozite, vom depozita deșeuri produse în alte țări ale UE”, a transmis USR.

Acest taxe sunt calificate drept abuzive și nejustificate de conservatorii din Parlamentul European

USR solicită clarificări urgente din partea Guvernului României (PSD-PNL-UDMR), privind măsurile negociate la nivel european pentru a evita această repartizare disproporționată și posibilele consecințe financiare în cazul în care Parlamentul nu aprobă această decizie. Formațiunea insistă asupra transparenței și a stabilirii unui calendar clar pentru implementarea angajamentelor.

În același timp, USR susține că România ar trebui să participe la efortul european de reducere a emisiilor, dar nu în condițiile în care sarcina este împărțită unilateral și defavorabil.

„Ne opunem acestei situații. USR a cerut public guvernului (PSD+PNL+UDMR) să comunice public ce măsuri a propus România în timpul negocierilor la nivel european pentru a evita această repartizare disproporționată și ce consecințe financiare vor exista dacă Parlamentul României nu susține această decizie. Sunt necesare aceste clarificări, precum și transparența în comunicarea angajamentelor pe care le ia România, dar și stabilirea unui calendar clar de acțiuni în acest sens. USR susține implicarea României în efortul european comun de reducere a emisiilor, dar nu în condiții în care povara este repartizată inechitabil și unilateral”, a transmis USR pentru Ziare.

Dezbaterea legată de taxele de CO₂ nu este nouă în Europa. În Parlamentul European, conservatorii și suveraniștii au criticat în repetate rânduri aceste taxe, calificându-le drept abuzive și nejustificate.