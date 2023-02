Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Tánczos Barna, a afirmat, vineri, 17 februarie, că în PNRR nu sunt prevăzute bugete pentru tehnologii prietenoase cu mediul pentru exploatarea forestieră, deoarece forurile europene nu au acordat credibilitate ţării noastre din cauza tăierilor masive de păduri, informează agenția de presă Agerpres.

Răspunsul Uniunii Europene a fost: «nu finanţăm hoţi»

„Noi ne-am luptat mult, în 2021, pentru sectorul forestier să putem prevede în PNRR bani pentru instalaţiile forestiere, utilajele forestiere prietenoase cu mediul.

Dar datorită faptului că unii şi-au bătut joc de această breaslă şi au ras, au bărbierit munţi întregi şi au tăiat pădurile şi au avut o credibilitate egală cu zero la nivelul Uniunii Europene, răspunsul a fost: «nu finanţăm hoţi», motiv pentru care în PNRR avem exact zero euro, zero lei pentru tehnologii prietenoase cu mediul cu consecinţe grave pentru exploatarea forestieră.”, a declarat Tánczos Barna, în cadrul unei dezbateri a Uniunii Generale a Industriaşilor din România.

Este foarte greu să ridicăm nivelul de ambiţie în ceea ce priveşte protecţia mediului

De asemenea, Tánczos Barna a declarat că lemnul trebuie extras din păduri pentru a asigura materie minimă pentru industrie şi pentru a asigura lemnul de foc pentru cetăţeni, iar dacă nu există utilaje moderne şi nu există finanţare, „este foarte greu să ridicăm nivelul de ambiţie în ceea ce priveşte protecţia mediului”.

„Deci este nevoie de, pe de o parte, de implicare din partea fermierilor, din partea agenţilor economici care lucrează în domeniu, dar e nevoie şi de finanţare şi de credibilitate, acasă şi peste hotare, pentru instituţiile statului, credibilitate care cred că se poate recăpăta prin perseverenţă şi prin rezultate concrete. Şi atunci şi mediul înconjurător să fie mai bine protejat.”, a adăugat ministrul Mediului.

Eurodeputatul Victor Negrescu precizează că implementarea PNRR are anumite sincope

„Există o întârziere în ceea ce înseamnă cererea de plată doi. Practic, această cerere de plată trebuia să fie depusă undeva în luna septembrie a anului trecut. Ulterior, a fost decalată această perioadă de depunere până în luna decembrie, însă în continuare există anumite lucruri care trebuie să fie corectate în măsurile adoptate de către Guvernul României și în această logică, ministerul coordonator, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, trebuie să depună eforturi suplimentare, pentru a completa practic toate acele elemente subliniate de Comisia Europeană. Vorbim de o tranșă în valoare de aproximativ trei miliarde de euro.”, a relevat eurodeputatul social-democrat.

Acesta explică, în continuare, că fără acordul CE, nu putem încasa respectiva sumă de bani, însă trebuie să spun că acele solicitări venite din partea CE, cel puțin pentru tranșa a doua, pot fi îndeplinite, înțeleg că instituțiile de resort deja au trimis completările solicitate de către Comisia Europeană și urmează ca în cel mai scurt timp cu putință, să primim un aviz, sperăm noi, pozitiv.

„Practic, riscul este să încasăm sau să nu încasăm banii mai devreme sau mai târziu. Astăzi avem o întârziere, însă cel puțin privind această tranșă, cred că la finalul zilei, elementele vor fi realizate așa cum a cerut Executivul european.”, susține eurodeputatul PSD Victor Negrescu.