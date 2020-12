Noi restricții pentru români! În foarte scurt timp se va afla ce pregătesc autoritățile mai ales că mii de oameni ar putea fi crunt loviți. Asta pentru că astăzi are loc o ședință de urgență la Prefectura Capitalei.

Potrivit tuturor datelor, noi măsuri ar putea fi luate în piețele din Capitală, având în vedere numărul mare de infectări, dar și faptul că se apropie sărbătorile de iarnă. Pentru a fi evitată aglomerația, autoritățile iau în calcul să limiteze accesul clienților. Mai multe informații se vor afla după întâlnirea de la Prefectura Bucureștiului.

La acaestă ședință importantă care va avea loc astazi la Prefectura Municipilui Bucuresti vor participa prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, subprefectii, dar si reprezentantii pietelor bucurestene.

Autoritatile vor discuta mai multe masuri care ar putea fi implementate in piete pentru ca se apropie Sarbatorile de iarna si cu siguranta ca pietele vor fi din ce in ce mai aglomerate.

O temă aflată pe masa discuțiilor vizează restrictionarea accesului clientilor in piete. Mai exact, cei care vor dori să facă cumpărături, nu vor mai avea voie sa intre toti odata, și asta pentru a se evita aglomeratia.

Măsuri dure luate în piețe

O altă idee presupune creșterea numarului de angajati din piete, in asa fel incat acestia sa-i supravegheze pe clienti pentru ca sa respecte toate masurile de protectie impotriva COVID-19.

Este de așteptat ca in perioada urmatoare sa fie din ce in ce mai multe controale in piete. Acest lucru a fost deja declarat de autoritati.

Trebuie amintit că piețele au fost închise de autorități dar acestea și-au reconsiderat poziția după valul de nemulțumiri iscat de acaestă decizie. Ele au fost deschise in urma cu aproximativ o saptamana.

Autoritățile avertizează însă că riscul de infectare in aceste locuri este destul de ridicat, si asta pentru ca acolo se creaza aglomeratii. În plus, majoritatea celor care se duc la piață folosesc bani cash atunci când își achită cumpărăturile.