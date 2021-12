După o carieră strălucită în televiziune, Andreea Raicu a decis să renunțe la luminile reflectoarelor, lăsând oamenii uimiți. Majoritatea telespectatorilor s-au întrebat adesea de ce prezentatoarea lor TV preferată este absentă. Recent, după o lipsă îndelungată, Andreea Raicu a explicat de ce a decis să renunțe la televiziune.

Deputul Andreei Raicu

În trecut, Andreea Raicu a câștigat diverse concursuri importante de modeling și frumusețe și a fost model, apoi s-a orientat către televiziune, unde oamenii au îndrăgit-o imediat. Aceasta a prezentat emisiuni TV celebre de divertisment, precum „Big Brother” și „Megastar”. Însă, după o activitate profesioanală de invidiat, Andreea Raicu a luat o decizie radicală.

„Mi-e dor de o televiziune”

Deși nu mai apare la televizor, oamenii o pot urmări pe Andreea Raicu pe YOUTUBE. În plus, aceasta are un magazin, o revistă online și propria linie vestimentară. Recent, frumoasa șatenă și-a lansat prima carte dedicată problemelor feminine.

„Mi-e dor de o televiziune în care pot să contribui. Acum cu pandemia nu am avut mai mult timp, din contră, pentru că având un business de care a trebuit să mă ocup, a trebuit să găsim alte moduri decât cele pe care noi le planificasem să putem să susținem businessul și să creștem și să ne meargă bine. Drept pentru care am muncit mai mult decât am muncit înainte de pandemie. Mi-a luat un an de zile să termin cartea”, a spus Andreea Raicu într-un interviu pentru evz.ro.

„Uitasem cât de binefăcătoare e tăcerea”

Andreea Raicu a povestit pe blogul său că vacanța sa în India au schimbat-o complet. Liniștea, somnul și meditația au ajutat-o să se relaxeze și să își schimbe gândirea.

„Cinci ore de meditație pe zi, liniște și mult somn m-au ajutat să îmi găsesc liniștea pe care o cam pierdusem în ultima vreme. În toată agitația, uitasem cât de binefăcătoare e tăcerea. De abia când am regăsit-o am înțeles că nu o mai aveam. Tăcerea e ceva de care nu numai că am fugit toată viața, dar acum 7 ani, când am ales primul curs în care urma să nu vorbesc nimic, perspectiva mi se părea de-a dreptul înfricoșătoare. Cele cinci zile au fost un dar minunat, care m-au făcut să mă simt mult mai bine, mai liniștită, mai relaxată, mai empatică, mai răbdătoare, mai puțin grăbită, mai conectată cu mine și mai puțin interesată de Social Media”, a scris Andreea Raicu pe blogul ei personal.