Astfel, cunoscuta și controversata pasăre albastră a fost înlocuită de Doge, mascota criptomonedei Dogecoin, intens promovată de Elon Musk în ultimii ani.

„Noul CEO al Twitter este uimitor. Mult mai bine decât celălalt tip!”, a scris Elon Musk pe Twitter, atașând și o poză cu un Shiba Inu la o masă, în timp ce poartă un pulover cu inscripția „CEO”.

De asemenea, șeful Tesla și SpaceX a publicat o altă poză, în care pot fi văzute niște tweet-uri mai vechi. La momentul respectiv, Elon Musk vorbea cu un fan care îi sugera să cumpere Twitter și să schimbe logo-ul cu Doge.

„Este nevoie de o nouă platformă?”, întreba miliardarul.

„Doar cumpără Twitter și schimbă logo-ul cu un Doge”, spunea persoana respectivă.

„Asta ar fi tare”, a răspuns Musk.

La rândul ei, această postare a atras atenția a zeci de mii de oameni.

„Așa cum am promis”, este mesajul atașat de miliardar.

Această nouă mișcare a generat noi critici la adresa miliardarului. Totuși, Musk nu s-a lăsat afectat.

„Mi-aș dori ca mass-media să nu mă mai lingușească tot timpul… e cam mult”, a scris acesta pe pagina sa de socializare.

Amintim că Dogecoin a fost intens promovată de cel mai bogat om al planetei încă de la apariţie. Totodată, valoarea Dogecoin a crescut cu peste 25%, de la 0,35 lei la aproximativ 0,46 lei, de când Elon Musk a schimbat logo-ul pe Twitter.

În altă ordine de idei, Twitter a luat o nouă decizie majoră în urmă cu câteva zile și a introdus abonamentul pentru bifa albastră, semnul care confirmă faptul că un cont este verificat şi oficial.

Elon Musk a preluat Twitter în luna octombrie a anului trecut, după o tranzacţie de aproximativ 44 de miliarde de dolari. Imediat după finalizarea tranzacţiei, miliardarul a început să facă schimbări fundamentale în rândul angajaţilor și nu numai.

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH

— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023