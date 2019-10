Ion și Ileana au divorțat în secret acum doi ani după anumite probleme ce nu le-au putut rezolva. Pentru a pune capăt speculațiilor din presă, cuplu a hotărât să anunțe oficial despărțirea printr-un mesaj pe Facebook.

”Din dorinţa de a reduce la tăcere zvonurile, am decis împreună să anunţăm oficial faptul că am divorţat acum 2 ani. Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre şi am dorit această perioadă de linişte şi discreţie atât pentru noi, dar în special pentru copiii noştri, fără să intervină alte speculaţii şi scenarii fabricate.

Deşi nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim, vom rămâne în continuare cei mai buni prieteni, suntem şi vom fi o familie unită şi părinţii a doi copii minunaţi. Vieţile noastre vor rămâne în continuare private şi aceasta este singura noastră declaraţie în legătură cu acest subiect. Vă mulţumim pentru înţelegere!”, a scris Ileana Lazariuc pe Facebook.

În plus, aceștia au împreună doi băieței Nicholas Noah și Alexandru de care se ocupă mai mult Ileana.

Țiriac junior are o nouă iubită

Este vorba despre renumita tenismenă Sorana Cîrstea pe care Țiriac jr. a ținut-o departe de ochii presei. Apropiații cuplului au afirmat că Ion Țiriac a fost adesea prezent la cele mai importante meciuri ale ei și că cei doi călătoresc destul de des împreună.

„Ileana e discretă cu viaţa ei. În afară de copii şi de magazinul de haine nu prea are alte activităţi. E clar că e curtată pentru că e o femeie frumoasă şi deşteaptă, însă Alexandru i-a luat-o înainte. Se aude că e cu Sorana. Relaţia nu e de ieri, de azi, ci datează de după divorţ. Sunt sentimente puternice acolo”, au spus apropiații cuplului Țiriac Jr. – Ileana.

