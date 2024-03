Ilie Năstase afirmă că este pregătit să ofere sprijin Simonei Halep. Asta în cazul în care constănțeanca îi va cere ajutorul în perioada de reacomodare care urmează pentru ea.

Alături de prietenul său cel mai bun, Ion Țiriac, acesta afirmă că sprijinul lor este garantat.

„Și eu, și Ion Țiriac suntem gata să o ajutăm oricând. Doar să spună că are nevoie și suntem aici! Nici nu se pune problema să facem altfel.

Acesta a promis, de asemenea, că va fi prezent în tribune la următorul turneu de Grand Slam, cel de la Paris, unde este ferm convins că Halep va participa.

Ilie Năstase a surprins prin decizia de a nu-și face așteptări cu privire la decizia de la TAS.

„Am ales să nu-mi imaginez nimic, tocmai pentru motivul de a trăi vreo dezamăgire. Am decis că nu e cazul să fiu nici prea optimist, nici pesimist și pur și simplu să aștept o decizie. O decizie care e surprinzător de favorabilă Simonei!”, a spus el.

Fostul tenismen a subliniat un aspect, dar fără a insista prea mult asupra acestuia.

Cu mai bine de șapte ani în urmă, a avut loc un conflict între Ilie Năstase și Serena Williams, care a condus la prezența lui Năstase în fața autorităților sportive.

„Nu am înțeles de ce echipa sa de avocați nu a presat mai mult pentru a obține mai repede decizii. A trecut mult timp până a sosit suspendarea de patru ani. Mi-am amintit asta fiindcă atunci când am avut acea problemă cu Serena Williams am mers foarte curând la tribunalul sportiv pentru a lămuri povestea aceea cu cuvântul pe care-l folosisem.

Am reușit atunci să lămurim repede povestea. La Simona asta a fost ceea ce ne-a surprins cel mai mult, probabil, perioada lungă de timp scursă până la judecata și condamnarea ei. Spre final însă avocații ei au reușit însă să reacționeze altfel și asta e de salutat, chiar și acum!”, a spus fostul tenismen.