Țiriac Collection anunță integrarea oficială în galerie a inegalabilului model Mercedes-AMG ONE. Acest moment marchează, astfel, un moment de referință în istoria colecției de automobile.

Formidabilul exemplar AMG ONE a fost așteptat cu nerăbdare de către toți pasionații de mașini. El a fost dezvăluit într-o atmosferă plină de eleganță și rafinament, în prezența domnului Ion Țiriac și a distinșilor săi invitați.

Mercedes-AMG ONE va putea fi admirat în cadrul Țiriac Collection

Începând de vineri, 19 aprilie 2024, Mercedes-AMG ONE va putea fi admirat în cadrul Țiriac Collection. Pasionații de autovehicule vor avea parte de o incursiune completă, din trecutul și până în prezentul istoriei Mercedes-Benz.

Cel mai recent model din lunga și impresionanta cronologie a mărcii Mercedes-Benz de la Țiriac Collection aduce tehnologia de vârf din lumea Formulei 1, pe șosele. El se integrează cu grație alături de cele peste 85 exemplare emblematice ale mărcii.

„Pentru colecție, prezența unui AMG ONE înseamnă un mare plus, deoarece sunt puține astfel de mașini în lume și probabil nu multe dintre ele pot fi accesate de public. De astăzi, AMG ONE – exemplarul cu numărul 84, dintr-o serie limitată de 275 de unități, se alătură celorlalte câteva sute de automobile pe care le-am colecționat de-a lungul timpului. Ceea ce a început ca o pasiune personală s-a transformat într-o atracție foarte mare, inclusiv la nivel internațional, iar acest lucru este pentru mine o mare satisfacție”, a declarat Ion Țiriac, în cadrul evenimentului.

Întâlnire dintre istoria și viitorul mărcii Mercedes-Benz

Evenimentul a marcat, de asemenea, o întâlnire dintre istoria și viitorul mărcii Mercedes-Benz, prin expunerea celor mai noi modele electrice din portofoliul producătorului german.

„AMG ONE, alături de impresionanta colecție de modele Mercedes-Benz prezente la Țiriac Collection, arată cât de mult moștenirea brandului nostru a evoluat în timp. Mașinile noastre, ca și societatea însăși, se schimbă permanent, ducând mai departe o istorie bogată de 138 de ani de inovație automobilistică. Privind spre viitor, Mercedes-Benz face tranziția către propulsia electrică și integrarea celor mai avansate tehnologii în produsele noastre. Mașinile Mercedes de astăzi pot vorbi cu tine, prin intermediul sistemului nostru revoluționar MBUX, care învață din comportamentul tău de condus și se adaptează. Mașinile Mercedes astăzi sunt primele certificate din lume pentru conducere autonomă, o tehnologie deja disponibilă în unele părți ale lumii pe modelul nostru electric EQS. Mercedes-Benz nu doar îmbrățisează viitorul, îl definește”, a precizat Natalie Thompson, CEO Mercedes-Benz România.

AMG ONE, conceput pentru a deveni o legendă

Mercedes-AMG ONE strălucește datorită performanțelor sale extraordinare. El oferă o formidabilă experiență a condusului.

Produse manual, într-o serie limitată de doar 275 de exemplare, fiecare mașină reprezintă o manifestare a măiestriei și dedicării echipei Mercedes-AMG. Compania atinge cele mai înalte standarde de excelență, tehnologie și inovație în domeniul auto.

În 2017, Mercedes-AMG a prezentat Project ONE. Era o versiune-concept a ceea ce urma să devină modelul produs în serie limitată ONE. Dezvoltarea modelului AMG ONE a avut loc la sediul Mercedes-AMG GmbH, în Affalterbach, Germania.

Lewis Hamilton este cel care a lucrat la dezvoltarea mașinii

Lewis Hamilton este cel care a lucrat la dezvoltarea mașinii. El este unul dintre piloții care a contribuit la testarea prototipurilor acestui model.

Prima mașină a fost livrată în 16 ianuarie 2023. Ea a fost vopsită într-o schemă de culori inspirată de designul monopostului F1 W12 (2021). AMG ONE poate să ruleze cu viteze de peste 300 km/h. Ea accelerează extrem la ieșirea din viraje și are o ținută de drum întotdeauna perfectă.

Elementele de design spectaculoase ale modelului ONE caută un echilibru unic între tracțiunea maximă și aerodinamica optimizată activ pentru un contact mai apăsat cu suprafața de rulare. Pentru a realiza acest lucru, au fost dezvoltate elemente mobile pentru aripile din față, un eleron spate extensibil format din două părți și clapete active pe difuzorul față care pot fi ajustate pentru a se potrivi dorințelor șoferului și modului de conducere selectat pentru condiții optime pe circuit.

Detaliile noului model lansat

Aripioarele longitudinale emblematice, jantele din aluminiu forjat cu 10 spițe optimizate aerodinamic și deschiderile NACA pentru canalele de răcire reprezintă elemente care contribuie din plin la atingerea celor mai bune performanțe posibile la viteze înalte.

Sistemul de propulsie al modelului Mercedes-AMG ONE generează 782 kW (1.063 CP) printr-un pachet hibrid care împarte multe caracteristici cu mașinile moderne de F1. Mașina are cinci motoare care îndeplinesc funcții diferite: unul cu ardere internă și patru motoare electrice. Motorul și designul modelului ONE au la bază monopostul Mercedes-AMG F1 W06 (2015).

Mercedes-AMG ONE utilizează o versiune modificată a motorului hibrid Mercedes-Benz PU106B, un motor V6 turbo de 1,6 litri cu cilindrii poziționați la 90 de grade. Motorul are ralantiul la 1.280 rpm și atinge zona roșie la 11.000 rpm.

Istoria Mercedes-Benz se dezvăluie la Țiriac Collection

În cadrul Țiriac Collection, istoria marcată de inovație și perfecțiunea ingineriei în domeniul auto a mărcii Mercedes-Benz se dezvăluie în fața pasionaților, încă de la intrare. Începând cu o replică a legendarului Patent Motorwagen din 1886 și continuând cu Mercedes-Benz 130 din 1935, unul dintre cele mai prețuite exponate germane si totodată cea mai veche piesă Mercedes-Benz integrată în galerie, colecția fascinează prin diversitatea și prestigiul său.

De la spectaculosul model 540K Cabriolet A, impunător prin prezență și design, la celebra serie „Lebedele Albe” – Mercedes-Benz 600 din 1966 și Mercedes-Benz 600 Pullman din 1969, și până la robustul Mercedes-Benz 300D „Adenauer” sau limuzinele Maybach, ca Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic „Edition 100” din 2002, singurul Mercedes-Maybach G 650 Landaulet din Romania, ori Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet, fiecare model își lasă amprenta nobilă asupra istoriei mărcii, prezentate la Țiriac Collection.

Tot aici, două bijuterii emblematice, 250 SL Pagoda și Pagoda SL 280, își găsesc locul în inima colecție și în istoria îndelungată a mărcii germane. Seria S-Class, marcând un reper important în evoluția Mercedes-Benz, se evidențiază de asemenea, prin prezența Mercedes Benz 280 S din 1972, alături de alte exemplare istorice precum Mercedes-Benz 350 SL și 230CE.

Modelele Mercedes AMG ocupă un loc aparte

Un loc aparte la Țiriac Collection îl ocupă modelele Mercedes AMG. Colecția include peste 20 de exemplare din această serie. Printre acestea se numără un Mercedes-Benz CL 55 AMG F1 2001, Mercedes-Benz CLS 55 AMG 2005, Mercedes-Benz CLK DTM. Mai este și un AMG Cabriolet 2007, Mercedes-Benz SLR Stirling Moss 2011, Mercedes-AMG GT Black Series din 2021.

Prin varietatea sa și prin prezența excepțională a modelelor, precum este și Mercedes-AMG ONE, Țiriac Collection aduce la viață întreaga și fascinantă istorie a Mercedes-Benz.

Țiriac Collection continuă să le ofere pasionaților auto din întreaga lume o experiență unică și captivantă. Astfel, sunt aduse împreună cele mai remarcabile și inovatoare piese din istoria automobilelor.

Mercedes-AMG ONE se alătură acum galeriei automobilelor de excepție. Modelul îmbogățește universul pasionaților de mașini cu o nouă bijuterie tehnologică și estetică. Mai sunt prezente și alte peste 170 de automobile și motociclete. Ele pot fi admirate în cadrul galeriei Țiriac Collection. Acesta e localizată în Otopeni, strada Calea Bucureștilor, numărul 289. Colecția este deschisă pentru public în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 10:00-19:00.