Sorana Cîrstea face ravagii în turneul de la Australian Open și câștigă meci după meci! Recent, aceasta s-a calificat cu ușurință în turul al III-lea. În turul secund, românca a învins-o pe Kristina Kukova, locul 96 WTA, impunându-se cu scorul de 6-2, 6-4.

Meciul de tenis s-a întins pe durata a 76 de minute, timp în care Sorana Cîrstea a lovit de 30 de ori direct câștigător, iar oponenta sa a lovit doar de 6 ori. Controlând schimburile de mingi de pe linia de fund a terenului, Sorana Cîrstea a jucat, în principal, cu forehand-ul, presând în cross și alegând des să încheie punctele în lung de linie.

Meciul de tenis s-a încheiat cu o dublă greșeală făcută de Kristina Kucova, care a comis cinci erori de acest tip în timpul confruntării cu românca.

Tur 2: 6-2, 6-4 cu Kristina Kucova (96 WTA)

Tur 1: 6-2, 6-2 cu Petra Kvitova (19 WTA)

Sori continues playing great and gets the straight-forward win to move on to the 3rd round. Sorana Cirstea defeated Kristina Kucova 6-2, 6-4.#AusOpen #AO2022 pic.twitter.com/qLADmNze8q

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 20, 2022