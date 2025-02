Simona Halep a explicat că se confruntă cu o ruptură de cartilaj, o accidentare dificil de gestionat, deși în prezent nu resimte durere. Deși nu știe dacă îi este frică să forțeze, a recunoscut că atunci când durerile apar, situația devine foarte complicată.

În plus, a menționat că revenirea la forma de altădată este extrem de dificilă, mai ales după o pauză atât de lungă. Accidentarea la genunchi s-a dovedit a fi mult mai gravă decât cele anterioare, ceea ce face ca procesul de recuperare să fie mult mai complex. Cu toate acestea, obiectivul său principal pentru anul 2025 este să rămână sănătoasă.

În ceea ce privește retragerea din tenis, Halep a recunoscut că se gândește frecvent la acest moment. Conștientă de vârsta sa și de accidentările pe care nu le mai poate remedia complet, ea a precizat că genunchiul nu se mai poate recupera pe deplin.

I s-a recomandat o operație, însă procedura este una complicată și nu consideră că ar fi o soluție potrivită pentru ea. În aceste condiții, analizează cu atenție toate posibilitățile pentru viitorul său.

Îmi trece prin cap (n.red. momentul retragerii) foarte des acest lucru. Am o vârstă, am accidentări pe care nu pot să le mai refac, genunchiul nu se mai reface. Mi-a fost recomandată o operație, dar este destul de dificilă și nu cred că o voi face. Sunt multe gânduri”, a subliniat Halep.

„E o ruptură de cartilaj, nu e ușor de gestionat, dar în momentul de față nu mă doare. Nu știu dacă îmi e frică să forțez, dar când am dureri e foarte greu. (…) E foarte greu să ajung din nou ce am fost.

Fostul lider mondial a subliniat că, deși tenisul a fost o parte esențială a vieții sale, nu reprezintă totul. De-a lungul carierei, a reușit să își depășească propriile așteptări, devenind numărul 1 mondial și câștigând două turnee de Grand Slam, performanțe la care nu a visat inițial.

Cu toate acestea, se consideră o jucătoare împlinită și își dorește să exploreze și alte oportunități în afara sportului.

„Mereu am spus că tenisul nu este viața în totalitate. Mai am multe dorințe și obiective în viața asta după tenis. Tot ce am făcut în tenis până acum a fost extraordinar, nici nu am visat să fiu numărul 1 și să câștig două Grand Slam-uri. Am muncit pentru asta, dar realizările mele sunt mai sus decât orice și mă simt o jucătoare împlinită. Eu aș vrea să fac și altceva, nu doar tenis. Prima parte a vieții a fost despre tenis, acum sper să fac și alte lucruri”, a conchis Halep.