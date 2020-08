Medicul Ioan Sârbu este de părere că rezultatele testelor pentru coronavirus pot fi manipulate. Acesta susține că într-un aparat de testare sunt introduse şase probe, iar dacă una dintre ele este pozitivă şi aparatul semnalizează acest lucru, toate cele şase probe sunt declarate pozitive.

„In ceea ce priveste testele, sunt unele chestiuni care pe mine ma revolta. In primul rand aceasta comunicare haotica, ca sa nu mai inteleaga nimeni nimic. Acest GCS este o strutocamila care sa ne comunice niste lucruri de neinteles. Este greu si pentru unii medici sa traduca aceste comunicate ale GCS.

Comunicarea ar trebui facuta de structura care si culege datele, adica Directia de Sanatate Publica. Daca noi maine vrem sa verificam aceste date, nu avem de unde, nu sunt asumate de nimeni. Daca sunt gresite, cine raspunde? Nu semneaza nimeni”, s-a întrebat medicul la România Tv.

Personalul e o mare problemă

Totodată, acesta a vorbit despre o altă problemă din sistemul medical. Mai exact, este vorba despre personalul care face aceste teste. Potrivit medicului, există nenumărate probleme, de la recoltare până la transport, deoarece personalul medical nu este antrenat.

„Mai e o mare problema, a aparatelor si personalului care face aceste teste. Suntem in situatia in care aparatele nu sunt omologate. Structura responsabila, RENAR, a refuzat sa le omologheze, pentru ca dadeau plus-minus 40%. Atunci guvernul si-a luat responsabilitatea si a dat-o in seama DSP-ului, care nu este abilitat.

Sunt si probleme de recoltare si transport, pentru ca personalul nu este antrenat. Se transporta teste cu curiarat, cu firme private. Ajungem la procesare si intr-un aparat neomologat, mi-au spus colegii mei implicati, este de 30-40%. Se introduc sase eprubete. Atunci cand una din probe e pozitiva, aparatul semnalizeaza sonic ca una din probe e pozitiva. Daca ai ghinionul sa fie proba ta in acel aparat, sunt declarate toate sase pozitive. Apoi cetateanul, sanatos fiind, il duce intr-un spital, intr-o comunitate infectata, unde aproape sigur se contamineaza. De aici tragedia prin care trece poporul roman. Trauma psihica o vom deconta peste cateva luni”, a mai spus medicul.

Acesta subliniează faptul că rezultatele acestor teste stabilesc măsurile luate de autorități, iar acestea sunt de multe ori rezechilibrate.

„Rezultatele in baza carora autoritatile stabilesc masurile asupra populatiei sunt dezechilibrate, deci si masurile nu pot fi altfel decat dezechilibrate.

Eu iau masti pe 0,45 lei, de la producator din Romania, de la Galati. Are capacitate de 200 de masti pe minut. Iar guvernul ia 100 de milioane de masti cu 0,65 bucata.”, a mai spus Ioan Sârbu.

Sursă foto: INQUAM/Octav Ganea