Topul realizat de Capital în care a fost inclusă și Alina Rotaru-Kotmann reprezintă un demers al revistei Capital prin care recunoaște meritele doamnelor din diverse domenii.

Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Alina Rotaru-Kotmann: Anul 2023 a fost cel mai bun an din cariera mea de până acum. Înainte de Campionatul mondial din Budapesta am reușit să-mi îmbunătățesc recordul personal la săritura în lungime, și anume , 6.96m. În acel concurs am realizat și baremul de JO. Momentul cel mai frumos a fost chiar la Campionatul Mondial din Budapesta, când la ultima săritură am reușit să mă urc pe podiumul mondial. Cu o săritură care a măsurat 6.88m și mi-a adus medalia de bronz. Un vis împlinit!

Anul aceasta toată pregătirea mea se axează pe JO. Celelalte concursuri sunt de pregătire și perfecționare a săriturii. Sezonul de sală a început mai greu , din cauză că anul aceasta m- am îmbolnăvit (răceală și gripa), iar corpul meu a avut nevoie și de puțin repaus. Startul in an a fost mai greu, dar acum in prezent totul este bine, iar pregătirea merge așa cum ne dorim.

Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

Alina Rotaru-Kotmann: Cea mai mare provocare a fost fix înainte cu aproape 3 săptămâni de JO din Tokyo. Eram într-o formă extraordinară. Am venit în țară pentru a pleca cu lotul României și pentru a face testele covid (JO Tokyo au fost foarte multe reguli și foarte multe teste Covid).

La primul antrenament , la un exercițiu de încălzire ,m-am accidentat la gamba stânga. Acel moment a fost de groaza pentru că am crezut că visul meu olimpic în aceas secunda s-a terminat. COSR și FRA au fost alaturi de mine și m-au susținut moral.

Mi-au dat șansa să merg să particip la JO, chiar daca nu eram 100% siguri că voi putea concura. Echipa medicala , atât din Team Romania si cea din satul olimpic , au făcut o treabă minunată si am reușit să mă recuperez.

Cu accidentare a reușit să sară la JO

Alina Rotaru-Kotmann: Problema a fost că tot timpul aceasta nu m am putut antrena specific și am făcut doar terapie și exerciții de recuperare. Regulile la JO din Tokyo pentru a intra în satul olimpic au fost foarte dure, am avut voie sa intrăm în satul olimpic doar cu 5 zile înainte de ziua de concurs.

Eu am mers conform planului in cantonamentul preolimpic in Matsudo și de acolo cu 5 zile înainte de proba în satul olimpic. După 2 RMN uri, am primit și vesta buna că accidentarea arata ok, dar totuși există riscul că mă pot accidenta mai tare.

Am sărit foarte bine, ținând cont că nu credeam că voi reuși să particip . Dar din cauză că nu am făcut antrenament specific , elanul meu a fost puțin altfel și am sarit cu rezerve ( ex . Am lăsat la Praga 17 cm la săritura de 6.51m). Teoretic cu aceasta săritură pusă mai bine pe prag eram in finala olimpica.Am concurat, am fost la doar 9 cm de finală olimpică. Așa este sportul! Am avut numai de învățat din ceea ce s a întâmplat.

Care este rețeta succesului?

Alina Rotaru-Kotmann: Familia , iubirea și să te respecți pe tine însuți! Și tot timpul să încerci să te autodepășești!

Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Alina Rotaru-Kotmann: În perioada de pregătire este un program mai încărcat deoarece mă antrenez de 2 ori pe zi ,6 zile pe săptămână. Duminica este liberă , dar câteodată mă antrenez și duminică depinde de programul de antrenament.

De exemplu o zi din pregătire arata așa:

– mă trezesc 8:00-08:30

– micul dejun

– plec la primul antrenament 10:30-12:30

– masaj o oră sau 30 min depinde de program

– masa de prânz

– încerc sa dorm sau să stau liniștită oră

– după nevoie mai fac 30 min ( cizme cu compresie)

– al doilea antrenament 17:30-20:00

– masa de seara

– după nevoie mai fac 30 min ( cizme cu compresie) sau masaj cu un aparat

– în acel timp mă uit la serial sau un film

– somn(dorm 8-9 ore)

Perioada competițională este puțin altfel pentru că fac doar un antrenament pe zi, dar programul arată la fel . Mult timp investesc în refacere. În perioada de pregătire merg de 2 ori pe săptămână merg la bazin cu apa rece, saună. În perioada competițională doar la nevoie merg la bazin cu apa rece.

Care sunt cele mai importante realizări atât pe plan profesional, cât și personal pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Alina Rotaru-Kotmann: Pe plan profesional medalia de bronz de la campionatul mondial din Budapesta este cea mai mare realizare. Un vis împlinit!

Pe plan personal cea mai mare realizare este familia. Soțul meu, Max Kottmann, și el sportiv, acum urmează să devină profesor de istorie și economie la gimnaziu. El este alaturi de mine și mă susține în tot ceea ce fac. Pe Max l-am cunoscut în sala de atletism din Stuttgart și el tot săritor în lungime. Are un record personal de 7.79m.

Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Alina Rotaru-Kotmann: În timpul liber îmi place să mă plimb, sa dansez și să petrec timp cu familia. Îmi place să joc badminton și squash.

Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

Alina Rotaru-Kotmann: Nu exista o rețetă ! Acest lucru se realizează în timp deoarece implică o multitudine de factori!

Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Alina Rotaru-Kotmann: Dinamică, ordonată și ambițioasă.

Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Alina Rotaru-Kotmann: Urmează-ți visele, crede în tine și nu renunța.