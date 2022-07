Această dorință a apărut în urma pierderii fratelui său, care la vârsta de 9 ani a pierdut lupta cu crunta leucemie. Astăzi, gândul Andreei Ciubotaru de când era doar un copil a devenit realitate, ba mai mult, aceasta a ajuns să salveze inclusiv viețile adulților prin meseria pe care o face.

În prezent dr. Andreea Ciubotaru este președinte al Societății Române de Strabologie și Oftalmopediatrie.

Capital a stat de vorbă cu medicul Andreea Ciubotaru pentru a afla care au fost cele mai grele momente din cariera sa, dar și despre realizările din ultima perioadă.

Capital: Care au fost cele mai importante proiecte implementate in ultimul an? Ce proiecte aveti pentru acest an?

Dr. Andreea Ciubotaru: „In ultimul an printre cele mai importante proiecte se numără următoarele:

In calitate de președinte al Societății Romane de Strabologie si Oftalmopediatrie(SRSOP) am organizat editia a IX-a a congresului national cu participare Internațională al SRSOP, reunit cu a III-a conferința națională de Oftalmogenetica. In scurta perioada de relaxare a restricțiilor date de pandemie, am reușit organizarea cu prezenta fizica a acestei prestigioase manifestări având drept invitați cele mai reprezentative nume din Romania, si din lume in domeniile geneticii si oftalmopediatriei.

Am organizat in cadrul Spitalului de Oftalmologie Infosan din Bucuresti o scoala interna de oftalmopediatrie in care se supraspecializeaza medicii oftalmologi in acest domeniu foarte greu dar fascinant si deosebit de important al oftalmologiei. Am beneficiat de vizita doamnei Prof. Dr. Marie Jose Tassignon – Belgia, cel mai mare specialist din Europa in domeniul chirurgiei cataractei congenitale care a dezvoltat tehnica operatorie Bag-In-the-Lens (BIL) si a inventatoarea cristalinelor artificiale BIL. Aceasta tehnica permite rezolvarea cazurilor de cataracta congenitala printr-o singura interventie chirurgicala cu rezultate foarte bune pe termen lung si cu o rata a complicatiilor mult mai scazuta decat a tehnica cladica (BIL scade riscul dezvoltarii cataractei secundare in 5 ani de la 100% la 8%). Alaturi de doamna profesor m-am perfectionat in tehnica BIL, tehnica pe care am deprins-o sub indrumarea doamnei Tassignon in ultimii 7 ani si pe care o practic cu succes in Spitalul de Oftalmologie Infosan atat la pacientii copii cat si la adulti.

Am fost aleasa ca presedinte al Societatii Romane de Oftalmogenetica.

Proiecte pentru acest an:

Dezvoltarea oftalmogeneticii in Romania, domeniu de nisa si cu mare potential, prin depistarea si tratarea precoce a acestor afectiuni in scopul prevenirii orbirii evitabile in colaborare cu Reteaua Europeana de Boli Rare.

Extinderea echipei de medici specializati in oftalmopediatrie in cadrul spitalului Infosan, pentru a acoperi intregul spectru de afectiuni oftalmologice medicale si chirurgicale ale copilului si adolescentului.”

Capital: Care au fost cele mai mari provocari pe le-ati avut de-a lungul carierei si cum le-ati rezolvat?

Dr. Andreea Ciubotaru: „De mica am vrut sa fiu cea mai buna. Am obtinut medalii de aur la olimpiadele nationale de matematica si fizica, am terminat ca sefa de promotie liceul de matematica-fizica Mircea cel Batran din Constanta. Desi am absolvit UMF Carol Davila Bucuresti ca sefa de promotie si am intrat prima ca medie din Romania la rezidentiatul in Oftlamologie, fiind si sefa rezidentilor oftalmologi in perioada specializarii, la terminarea rezidentiatului nu am reusit sa obtin niciun post de medic oftalmolog in niciun spital din Bucuresti. Criteriile pentru ocuparea acestor posturi erau altele decat cele indeplinite de mine. Astfel stand lucrurile am avut o singura varianta: sa lucrez ca medic oftalmolog in regim privat, infiintand propriul cabinet. Am dezvoltat activitatea timp de 20 de ani, de la un simplu cabinet la parterul unui bloc, la ceea ce este in prezent Spitalul de Oftlamologie Infosan, un spital cu bloc operator modern cu doua sali de operatii, rezerve elegante cu paturi, cabinete de consultatii si investigatii de top, cumuland standardele actuale de calitate cu exigentele proprii.

Imi doream foarte mult sa invat sa operez, dar dupa sfarsitul rezidentiatului nu am mai avut acces intr-un spital in care sa pot practica ceea ce am invatat si sa imi perfectionez cunostintele. Nu am putut patrunde in mediul academic din Romania si astfel am fost fortata sa gasesc alternative. Mi-am continuat perfectionarea prin stagii succesive in clinici de top din Austria, Cehia si Germania. Ulterior realizand teza de doctorat in cadrul Universitatii Ludwig Maximilians din Munchen, obtinuta cu calificativul Magna Cum Laude in domeniul chirurgiei formelor rare de strabism. Ceea ce vreau sa transmit tuturor celor tineri este faptul ca oricat de multe si de mari ar fi piedicile care ne apar in cale, sa nu abandoneze lupta, pentru ca, daca dorinta de progres si invatare este suficient de mare, vor gasi intotdeauna solutii in drumul spre succes.

Capital: Care este reteta succesului pentru compania din care faceti parte?

Dr. Andreea Ciubotaru: „Am ales un domeniu de nisa, oftalmopediatria, o supraspecializare grea, practicata de un numar restrans de medici oftalmologi, care are o curba lunga de invatare ce necesita ani de zile de experienta.

Succesul companiei este dat de servicii medicale de cea mai inalta calitate si exigenta maxima, in primul rand fata de noi. Pentru noi, cei din Spitalul Infosan, “bine” nu este suficient. Cautam intotdeauna si gasim solutii pentru a face lucrurile si mai bine decat pana acum. Punem intotdeauna pacientul pe primul plan, tratandu-l corect si complet asa cum ne-am dori sa fim tratati noi si copii nostri atunci cand ne adresam unei institutii medicale. Ne tratam pacientii cu corectitudine maxima facand tot ceea ce credem ca este bine si necesar pentru pacient si nu prescriem analize/investigatii/retete de ochelari sau alte acte medicale decat daca sunt integral in interesul pacientului.

Capital: Cum arata programul dumneavoastra zilnic?

Dr. Andreea Ciubotaru: „Ma trezesc in jurul orei 5 dimineata. Dupa trezire imi planific activitatile zilei in timp ce beau o cafea. Apoi fac sport pana la ora 8. Iau micul dejun iar la ora 9 incepe activitatea in spital. Aceasta consta in consultatii sau operatii, in functie de zi, ce se intind de regula pana in jurul orei 18. Seara ma duc la bazin si inot usor de relaxare. Intre orele 20 si 23 (cand merg la culcare), completez evidentele medicale care au ramas necompletate in cursul zilei sau citesc literatura de specialitate si elaborez lucrarile stiintifice in care sunt implicata.

Care sunt cele mai importante realizari pe care le-ati avut in ultima perioada? (atat profesionale, dar si personale)

Profesionale: Dezvoltarea Spitalului de Oftalmologie Infosan prin extinderea echipei medicale si cresterea performantelor acesteia. In prezent, sub coordonarea mea in calitate de Director Medical, depasim 20.000 de consultatii oftalmologice pe an.

Personale: Sunt o mama mandra deoarece am doi copii minunati. Fiica mea, Alexandra, a absolvit facultatea de medicina si a intrat in rezidentiat in specialitatea Psihiatrie. Fiul meu, Rares, absolvent al facultatii de automatica, se specializeaza in management si contribuie activ la cresterea standardului de calitate in cadrul spitalului Infosan.”

Capital: Aveti hobbyuri care ar putea fi evidentiate?

Dr. Andreea Ciubotaru: „Imi place sa fac Scuba Diving. Am licenta de scufundator profesionist avansat si nu ratez nicio ocazie de a explora lumea subacvatica.

Iubesc schiul si ascensiunile montane atat vara cat si iarna. Deseori in weekenduri merg impreuna cu sotul meu in diverse trasee pe creste si văi.”

Capital: Care credeti ca este reteta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

Dr. Andreea Ciubotaru: „Cred cu tarie ca daca iti urmezi visul cu tenacitate si perseverenta oricat de mari ar fi obstacolele ce ti se ivesc in cale, va fi doar o problema de timp pana cand vei cunoaste succesul. Chiar daca uneori te simti descurajata si pare ca omenirea intreaga iti sta impotriva, nu renunta si vei vedea ca esti mai puternica decat credeai.”

Capital: Cum v-ati caracteriza intr-o singura fraza?

Dr. Andreea Ciubotaru: „Sunt o persoana tenace si pasionata de ceea ce fac, avand o mare putere de munca, reusind sa inspir si sa ii motivez pe cei din jur, dar si o fire deschisa si comunicativa.

Capital: Ne puteti indica un dicton care sa va defineasca?

Dr. Andreea Ciubotaru: “Per aspera ad astra”