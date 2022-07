Lisa-Maria Kellermayr, un medic renumit din Austria, care a sprijinit vindecarea oamenilor infectați cu Sars-Cov-2, s-a sinucis după ce a fost amenințată cu moartea de militanții anti-vacin COVID-19, adepţi ai teoriei conspiraţiei legate de pandemia provocată de coronavirus. Aceasta a fost găsită, fără suflare, vineri în biroul ei din Austria Superioară. Procurorii au anunţat că au găsit un bilet de adio, precizând că nu intenţionează să ceară o autopsie.

La auzul complitei vești, oficialii austrieci au făcut apel la unitate naţională. Însuși președintele Austriei a vorbit despre tragicul incident.

„Să punem capăt acestei intimidări şi a apariţiei fricii. Ura şi intoleranţa nu au loc în Austria noastră. Însă unii oameni au fost înfuriaţi de asta şi aceşti oameni au speriat-o, au ameninţat-o, mai întâi pe internet şi apoi în persoană, direct în cabinetul ei”, a declarat preşedintele austriac Alexander Van der Bellen.

Decesul Lisei-Maria Kellermayr a zdruncinat Asociaţia Medicilor din Austria, care au spus că sinuciderea ei reflectă o tendinţă largă de ameninţări la adresa personalului medical.

„Ura împotriva oamenilor este de neiertat. Această ură trebuie să înceteze în sfârşit”, a afirmat, la rândul său, Johannes Rauch, ministrul Sănătății din Austria, relatează agenția de presă Reuters.

For my English speaking followers: An Austrian doctor was bullied to suicide by a fascist mob because she stood up for COVID-Vaccination and preventive measures. Her name was Dr. Lisa-Maria Kellermayr. She was dear to me. The Austrian state failed her. pic.twitter.com/TKkJWwC6Tz

— Natascha Strobl (@Natascha_Strobl) July 29, 2022