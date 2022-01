SUA trebuie să renunțe. Prea multe minciuni despre Rusia, NATO și Ucraina

Sursa: Dreamstime

Peter Beinart, profesor de jurnalism și științe politice la Newmark School of Journalism din cadrul City University of New York a scris o opinie pentru The New York Times, referitoare la atitudinea SUA în privința Rusiei, a NATO și a Ucrainei, care ar trebui să fie lăsată deoparte.