Până acum s-a spus că etanolul ajută mediul și contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Dar acest studiu vine să confirme că efectul general al etanolului asupra mediului, care include gazele cu efect de seră, este, în cel mai bun caz, egal cu cel al benzinei, relatează Inverse.

De fiecare dată când faceți plinul la pompa de benzină, 10% din acel combustibil provine din plante, nu din petrol. Standardul pentru combustibili regenerabili (RFS), o politică adoptată în SUA pentru prima dată în 2005, cerea companiilor să adauge etanol, un lichid combustibil derivat din amidon, la toți combustibilii. Inițial, politica a fost menită să stimuleze producția de etanol din diverse surse, dar acum aproape 95% din etanol provine din porumb.

Programul RFS a fost menit să reducă dependența SUA de petrolul străin și să minimizeze povara asupra mediului. Cu toate acestea, efectele reale asupra mediului ale RFS au fost contestate chiar de început. Un nou studiu confirmă faptul că această politică a făcut mai mult rău decât bine planetei.

Intensitatea carbonului din etanol ar putea fi chiar mai mare decât cea din benzină

Intitulat „Environmental Outcomes of the U.S. Renewable Fuel Standard”, studiul a fost creat de un grup de oameni de știință, cercetători și profesori de la Universitatea din Wisconsin, Universitatea de Stat Kansas, Universitatea din California și Universitatea din Kentucky. Cercetarea a analizat efectele Standardului pentru combustibili regenerabili (RFS) al SUA, care impune creșteri anuale ale utilizării biocombustibililor.

În 2022, standardul prevede utilizarea a aproximativ 15 miliarde de galoane de etanol. Cercetătorii au luat în considerare efectul RFS asupra fiecărui aspect al producției de etanol, din momentul în care pleacă din câmp și până la pompa de benzină. Și au descoperit că „intensitatea carbonului din etanolul produs în cadrul RFS nu este mai mică decât cea din benzină ba, chiar, probabil cu cel puțin 24% mai mare”.

Concluzia nu este deloc încurajatoare

Concluzia nu este deloc încurajatoare: „Producția de etanol pe bază de porumb din Statele Unite nu a reușit să îndeplinească obiectivele privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a afectat negativ calitatea apei, suprafața de teren folosită pentru conservare și alte procese ecosistemice.”

Studiul contrazice o investigație similară a USDA, de acum doi ani, care a numit etanolul mult mai ecologic decât benzina.