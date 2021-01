Studiu Reveal Marketing Research: „Pandemia, ca fenonomen, a adus o multime de dimensiuni negative, insa ca orice criza a venit si cu elemente pozitive: de la digitalizarea vietii noastre de zi cu zi la optimizarea multor procese si pana la adaptarea furnizorilor la noile nevoi ale oamenilor.” (Marius Luican, CEO Reveal Marketing Research)

Context

Dupa un an plin de incertitudini, definit de schimbari rapide si de adaptare imediata, este important sa ne uitam la cum reusesc institutiile sa raspunda in continuare nevoilor si asteptarilor clientilor.

Astfel, Reveal Marketing Research a derulat un studiu despre asteptarile romanilor cu privire la banci in contextul actual, la inceputul anului 2021. Intrucat ne mutam tot mai mult in mediul online, iar eficienta creste prin digitalizare, i-am intrebat pe romani in ce masura considera ca si bancile fac acest lucru.

Cum percep respondentii interactiunea cu banca in contextul pandemiei si ce valori ar trebui sa transmita bancile clientilor lor in prezent? Iata mai jos rezultatele!

Perceptia romanilor despre digitalizarea bancilor si increderea in deciziile acestora

32% dintre romani sunt siguri ca bancile vor continua digitalizarea in urmatoarele 12 luni.

In schimb, o treime dintre romani a declarat ca nu se asteapta deloc sa se intample acest lucru, iar 35% dintre respondenti inca nu sunt pe deplin convinsi de digitalizarea bancilor.

Cei din mediul urban sunt in cea mai mare masura convinsi de aceasta schimbare a serviciilor bancare – 39% au raspuns ca sunt siguri de tendinta spre digitalizare, comparativ cu 22% dintre respondentii din mediul rural.

72% dintre romani considera ca banca cu care lucreaza s-a adaptat in mare si in foarte mare masura contextului coronavirus.

In ceea ce priveste ajutorul oferit de banci clientilor lor in aceasta perioada, peste jumatate dintre respondenti (56%) sunt de parere ca banca cu care lucreaza a reusit sa isi sprijine clientii in contextul pandemiei.

Tinerii au declarat in mare si in foarte mare masura ca banca lor ofera servicii care sa le vina in ajutor clientilor – 65% dintre tinerii profesionisti si aproximativ jumatate (51%) dintre milenialii fara partener cred acest lucru.

Similar, persoanele educate, cu copii declara ca banca lor a venit in ajutorul clientilor in aceasta perioda – 53% dintre familiile moderne au selectat aceasta optiune.

Studiu Reveal Marketing Research

Romanii afirma ca au incredere in deciziile pe care le iau bancile la care apeleaza. 62% dintre acestia considera ca banca lor ia cele mai bune decizii pe timpul crizei coronavirus si se declara multumiti de modul de gestionare a acestei perioade.

Care sunt valorile pe care ar trebui sa le aiba o banca, in opinia romanilor?

Intrebati care sunt top 3 valori pe care banca lor ar trebui sa le aiba, romanii au mentionat in proportie de 50% siguranta, seriozitate (45%) si responsabilitate (45%). Avand in vedere anul 2020 plin de incertitudine, este de inteles de ce romanii prefera atribute care sa le confere sentimentul de stabilitate si siguranta.

Pentru segmentele mai traditionaliste care isi doresc stabilitate, siguranta se situeaza pe primul loc – seniorii pensionari, urmati de familiile traditionale sunt cei care prefera in cea mai mare masura siguranta atunci cand se gandesc la valorile unei banci (55%, respectiv 54%).

Seriozitatea este o valoare mentionata in cea mai mare masura de tinerii profesionisti (59%), iar responsabilitatea este preferata cel mai mult de catre maturii fara partener (59%).

Un sfert dintre respondenti (25%) au mentionat digitalizarea ca valoare importanta pe care o atribuie unei banci. Cei care prefera o banca digitalizata sunt 38% dintre maturii fara partener.

Apoi, persoanele educate, cu copii au selectat aceeasi optiune intr-o proportie semnificativa – 35% dintre familiile moderne considera ca digitalizarea este o valoare pe care o banca ar trebui sa o aiba.