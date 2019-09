Se scaldă în bani la 65 de ani. Este vorba despre judecătorul CCR, Marian Enache. Acesta bate un record în materie de venituri. Pe lângă salariul încasat de la Curte ai primește și pensie de stat, pensie de avocat, indemnizatie de fost parlamentar si indemnizatie de revolutionar. Veniturile din 2018 ale lui Enache: 812.982 lei, adica 15.055 euro/luna. Practic, acesta și-ar putea cumpăra, în fiacre lună, o garsonieră confort trei în zona Berceni, din București.

Enache a ajuns la CCR încă din 2016, propulsat acolo de parlamentarii PSD-UNPR-ALDE. De altel, acesta este un apropiat al unui baron PSD, Mircea Cosma, din Prahova.

Enache încasează un salariu de 297.000 lei de la Curtea Constitutionala, o pensie de avocat de 23.412 lei, o altă pensie de 321.476 lei, dar și pensie special de ost parlamentar de 91.476 lei și o indemnizație de revoluționar de 11.904 lei.

Veniturile in 2018 ale lui Marian Enache au fost completate cu 67.714 lei, reprezentand diferente incasate pensie de stat. In total, judecatorul CCR a incasat in 2018 suma de 812,982 lei, un venit lunar de 67.748 lei/ 15.055 euro.

Marian Enache este avocat la baz și încasează și indemniație de revoluționar. Surprinzător este că Revoluția la prins în Vaslui, acolo unde a fost liniște totală. El a fost printre primii vasluieni care a intrat in biroul prim-secretarul PCR local. Totul a avut loc insa dupa fuga cuplului Ceausescu, anunță ziare.com.

Enache a devenit membru al Parlamentului in primul Legislativ dupa Revolutia din 1989, ales pe listele FSN, unde ocupa functia de vicepresedinte. Ulterior a ajuns consilierul prezidential al lui Ion Iliescu, dar și ambasador al Romaniei in Republica Moldova.

