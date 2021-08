Ștefan Bănică jr. este un tată extrem de mândru. Însuși artistul a recunoscut public acest lucru, atunci când a postat pe Facebook o poza cu el și fata sa, Violeta. Se poate spune că este o imagine inedită, până acum nefiind multe momentele în care fata Andreei Marin a apărut în poze alături de celebrul său tată.

Acum, artistul a vrut să împărtășească întregii lumi cât de norocos se simte pentru că are o fetiță atât de dulce.

Ana Violeta Bănică este fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică. Ea a împlinit 14 ani. Dacă în trecut nu au existat foarte multe imagini în care apărea Violeta, acum lucrurile s-au schimbat. Inclusiv Ștefan Bănică jr. a decis să facă publică o poză cu fata lui. Motiv pentru care a postat pe contul lui de Facebook o poză împreună cu Violeta.

”Ieri in Herăstrău la spectacolul “La Pulce “, am avut in sală “o fetiță dulce” ! Fata mea ! ❤️”, a scris artistul în dreptul unei poze pe care a făcut-o Violeta după un concert.

Cu cine seamănă Violeta

Imediat au început să apară comentariile din partea fanilor. Aceștia au apreciat imediat frumusețea Violetei. Alții, s-au întrebat, însă, pe bună dreptate, cu cine seamănă adolescenta. Asta pentru că, deși brunetă, înaltă și cu tenul alb, Violeta are niște ochi care nu aduc nici cu cei ai tatălui și nici cu cei ai mamei sale. Asta pentru că Violeta are niște ochi albaștri foarte frumoși.

Acest detaliu a fost imediat lămurit. Ea seamănă foarte bine cu bunica lor, fosta jurnalistă Sanda Vlad-Liteanu. Mama lui Ștefan Bănică Jr. a lucrat ca ziaristă la Agerpres. Potrivit informațiilor apărute în trecut, mama lui Bănică s-a înțeles foarte bine cu toate cele trei femei din viața fiului său. Atât cu Mihaela Rădulescu, cât și cu Andreea Marin și Lavinia Pârva.

