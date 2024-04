Laurențiu Crîmu, director general PNRR Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), a prezentat în cadrul mesei rotunde ce finanțări sunt alocate în cadrul Planului Național.

„Avem în PNRR aproape 30 de miliarde de euro. Am încercat să acoperim cu aceste finanțări extrem de generoase majoritatea domeniilor. Într-o bună măsură am și reușit. La momentul actual suntem la jumătatea implementării PNRR. Până în prezent, România a primit, în baza progresului făcut, aproximativ 9,4 miliarde de euro. Avem cererea de plată trei care este într-o etapă finală de analiză la Comisia Europeană. Mai sunt și acolo aproape 2 miliarde de euro. Probabil că în lunile iulie, august, am putea să avem acest rezultat.”, a declarat reprezentantul MIPE.