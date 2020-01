Gabriela Firea, Primarul Capitalei, și-a exprimat susținerea pe pagina sa de Facebook cu privire la legea propusă de senatorul Daniel Zamfir, noul membru al PSD-ului. Legea propusă de Zamfir are în vedere ca împrumutrile făcute de Ministerul de Finanțe, peste o anumită sumă, să fie de acum înainte aprobate în Parlament.

Firea îl face inconștient pe ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, din cauza datoriilor uriașe în care a băgat România. Primarul susține că în momentul de față nu sunt bani pentru alocații, pensii, autostrăzi și spitale, cu toate că actualul Guvern s-a împrumutat de sume uriașe.

Pe de altă parte, Gabriela Firea susține că banii împrumutați s-au dus pe „firmele prietene” ale Guvernului.

Senatorul Daniel Zamfir s-a afiliat PSD-ului după ce a demisionat din ALDE. Acesta susține că din cauza lui Călin Popescu Tăriceanu a luat această decizie. Daniel Zamfir este soțul jurnalistei de la Antena 3, Oanei Stancu.

Ce a scris Firea pe Facebook?

„Sustin in totalitate legea propusa de senatorul Daniel Zamfir – noul nostru coleg in echipa social-democrata de la Bucuresti -, prin care imprumuturile pe care le contracteaza Ministerul de Finante, peste un anumit plafon, sa fie aprobate in Parlament. Nu putem lasa datorii uriase generatiilor viitoare, din cauza ca avem la conducerea Finantelor un ministru inconstient! In trei luni, Vasile Catu – ministrul Austeritate -, s-a imprumutat cat guvernul anterior intr-un an si ceva! Si la dobanzi imense! Unde sunt banii? Pentru alocatii, pensii, autostrazi, spitale, Prima casa…nu sunt bani!

Dar, cine se uita atent pe cifre, vede dezastrul. Bugete imense luate de la populatie si duse catre : firmele prietene prin rambursari de TVA neverificate si fara a vedea daca se poate face compensarea cu datoriile pe care acele firme le aveau catre stat, despagubiri ANRP, fonduri de rezerva, despagubirea unor afaceristi care i-au sponsorizat, clienti politici.

Bine ai venit, Daniel Zamfir! Un parlamentar onest, care a muncit din prima zi de mandat in folosul oamenilor!”, a scris pe Facebook, miercuri, liderul PSD București, Gabriela Firea.

