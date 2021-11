Liliana Mocanu, „soția” lui Firicel din Las Fierbinți, s-a îmbolnăvit de coronavirus! Aceasta a contactat virusul SARS-CoV-2, motiv pentru care a trebuit să își ia la revedere pentru o perioadă de la colegii din serial. Din nefericire pentru ea, chiar și fiica ei, în vârstă de 14 ani, s-a infectat.

După vindecare, aceasta a fost invitată la emisiunea prezentată de Cătălin Măruță și a povestit despre experiența ei din timpul izolării la domiciliu.

„Am trăit nişte dureri, de aveam impresia că mi se schimbau oasele”

„Soția” lui Firicel a fost infectată, în luna septembrie, cu coronavirus şi s-a confruntat cu dureri fizice cumplite. Greutatea însă nu s-a oprit aici deoarece propriul ei copil a contactat virusul. Astfel că perioada de carantină a fost un chin pentru mama care își vedea fiica bolnavă.

„Am luat legătura cu doctorul Adrian Marinescu şi am mers să fac un test PCR, după ce testul rapid pe care l-am făcut înainte să intru la filmări era pozitiv. M-am dus acasă şi nu am mai ieşit. Fiica mea, Ana, când a venit de la şcoală, i-am făcut test şi a ieşit negativ. Atunci am sunat la salvare, să îi facă un PCR.

Am vorbit din nou cu medicul şi m-a chemat la spital pentru o evaluare. Iniţial am vrut să merg, apoi m-am răzgândit, pentru că nu mă durea nimic. Însă, eram panicată că nu luam medicamente. În aceeaşi zi, au început durerile. Oameni buni, am trăit nişte dureri musculare, de oase, de spate, de aveam impresia că oasele mele erau schimbate cu nişte tije de fier. Frica mea era să nu rămân noaptea fără aer, să nu pot să respir. Am sunat la salvare la ora 18 şi a venit la 22:30. Dormeam şi nu mă mai durea nimic. Oameni buni, aşa am ajuns eu la Balş, la evaluare. Nu am stat internată acolo, am făcut un CT pulmonar şi mi s-au luat analize de sânge”, a explicat Liliana Mocanu la Pro TV.