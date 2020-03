UPDATE: Avocatul Poporului a anunţat că s-a sesizat din oficiu în legătură cu modul abuziv în care Sorina Pintea a fost dusă de poliţie la control medical, miercuri seara, chemând ostentativ toată presa pentru a transmite imagini umilitoare cu persoana arestată preventivă.

„Ne-am adresat directorului Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti cu unele întrebări, ca să înţelegem următorele lucruri. Vrem să ştim în ce măsură este pregătit să răspundă cerinţelor speciale pe care o persoană le are. Privarea de libertate nu trebuie să însemne o condamnare de moarte. Am cerut informaţii despre procedura cu privire la transportarea unei persoane deţinute către un spital. De ce se fac astfel de scăpari către presă. Am cerut informaţii despre proceduri, protocale pentru a respecta dreptul pacientului la confidenţialitate.

Noi fiind o instituţie în primul rând de mediere, acţiunile pe care le putem face sunt în primul rând de recomandare de schimbare a unor legi sau regulamente şi recomandări privind respectarea legilor. Procedurile trebuie aplicate în aşa fel încât demnitatea persoanelor aflate în această situaţie să fie respectată. Statul este obligat să asigure măsuri de detenţie care să nu îi afecteze starea de sănătate”, a declarat Renate Weber la Antena3.

Potrivit evenimentului organizat pe Facebook, protestul va avea loc în fața Palatului de Justiție Maramureș.

„SOLIDARI CU SUFERINȚA MEDICALĂ A SORINEI PINTEA (un apel al apropiaților familiei încercate).

Cei ce îl cunosc pe omul Sorina Pintea sunt așteptați, joi, 5 martie de la ora 17.00, în fața Palatului de Justiție din Baia Mare, să își exprime solidaritatea și susținerea pentru stoparea abuzurilor și a torturii la care este supusă în aceste momente!

Suntem împotriva a tot ceea ce înseamnă nerespectarea dreptului la o justiție corectă și nu vrem o țară a cărei justiție umilește oameni și le afectează starea de sănătate. Justiția să facă dreptate și atât. Și fără politică în justiție! Sorinei Pintea îi sunt încălcate grav drepturi fundamentale: sănătatea, demnitatea și chiar dreptul la apărare corectă; un om torturat prin privare de libertate și de asistență medicală corectă poate recunoaște orice infracțiune i se „servește”.

În România drepturile omului au redevenit un lux?! Sau au dispărut?! Prezumția de nevinovătie nu mai este respectată?! Este inuman să lași un om ce suferă de o boală gravă, care îi pune în pericol în fiecare clipă viața, fără asistență medicală specializată și permanentă! Unde este pericolul social în raport cu pericolul medical și cu umilirea unui om bolnav?!

Să nu uităm că până și copiii României văd asta. Umilirea și tortura umană trebuie să dispară din ochii românilor, europenilor, oamenilor! Nimeni nu a stabilit că Sorina Pintea este vinovată! Ajunge! Adevărul învinge!”, e mesajul apărut în descrierea evenimentului.

Fostul ministru al Sănătății a fost scos luni și marți din Arestul Central și dus la spital pentru o serie de investigații, după ce a spus că avea partea stânga amorțită și că nu poate mânca. După câteva ore petrecute la spital, a fost adusă înapoi în arest. Pintea a fost văzută încătușată și în lacrimi la întoarcerea după gratii.

Te-ar putea interesa și: