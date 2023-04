Ministrul Transporturilor a fost prezent vineri, 7 aprilie, la Timişoara, unde a dezbătut mai multe subiecte. Printre temele vizate a fost și studiul de fezabilitate pentru şoseaua de mare viteză Timişoara-Moraviţa.

Amintim că studiul de fezabilitate pentru autostrada Timişoara-Moraviţa are o lună întârziere şi va fi gata în septembrie.

Studiul de fezabilitate ar putea fi terminat în aceeaşi perioadă cu Timişoara-Moraviţa

„E undeva cu o lună întârziat studiul de fezabilitate pe Timişoara-Moraviţa. Undeva în septembrie va fi finalizat, ceea ce înseamnă că în toamnă va putea fi lansat în licitaţie. E cel mai scurt traseu Gdansk-Salonic. Am avut o discuţie şi cu domnul Ilie Bolojan (n.red. preşedintele CJ Bihor) despre drumul expres Oradea-Arad.

Vor termina şi ei studiul de fezabilitate undeva în aceeaşi perioadă cu Timişoara-Moraviţa, astfel încât să fie lansată în această toamnă partea de execuţie de la Oradea la Moraviţa, sigur, separat”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu este în legătură permanentă cu autorităţile din Serbia

De asemenea, Sorin Grindeanu a spus și că este în legătură permanentă cu autorităţile din Serbia.

„Sunt întâlniri periodice cu Serbia. La unele a fost prezent şi prefectul judeţului Timiş şi Instituţia Prefectului a monitorizat aceste lucruri. Noi mergem înainte. A avut ghinion domnul preşedinte Aleksandar Vučić. În 2016 eram întâmplător şi preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş şi a făcut o întâlnire la nivel de guverne, era prim-ministru atunci.

Întâlnirea s-a petrecut la Consiliul Judeţean Timiş între o echipă condusă de la Aleksandar Vučić din partea Serbiei şi de domnul Dacian Cioloş din partea României. În presă a apărut că dl. Cioloş a considerat atunci că acest proiect, Timişoara-Pancevo (Serbia), nu e prioritar pentru România şi nu a considerat că această zonă este una care să prezinte interes.

Anul trecut am fost la Salonic la întâlnirea balcanică şi am avut o discuţie cu preşedintele Aleksandar Vučić, am solicitat o întâlnire pe acest proiect. Ştiţi care a fost prima reacţie? «Voi aţi spus că nu vreţi». La 2 săptămâni am semnat un parteneriat cu omologul meu. Accidente precum a fost cel cu Cioloş sper să nu se mai întâmple”, a completat Sorin Grindeanu.

Amintim că prețul studiului de fezabilitate pentru Autostrada Timişoara-Moraviţa a fost majorat cu peste 16%, de la 8.727.474 lei fără TVA la 10.155.287 lei fără TVA, şi s-a acordat o prelungire a termenului de finalizare.