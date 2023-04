Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, că nu îi cunoaşte personal pe cei care apar în stenogramele apărute în spaţiul public din dosarul privind activitatea Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.

Sorin Grindeanu a rupt tăcerea

„Înţeleg că sunt ciufut, nu am anturaj şi nu merg pe combinaţii. În inauarie 2022, la vreo 3-4 săptămâni, după ce am venit în funcţia de ministrul al Transporturilor, s-a lansat prima licitaţie pentru spaţii.

Până atunci numai poveşti. Am văzut tot felul de zmei din ăştia care au spus cum s-au luptat ei. În inuarie s-a lansat prima oară această lictaţie.

A fost pe parcursul anului 2021 un control de la Consiliul Concurenţei. În perioada aceea a fost acelaşi zmeu la Ministreul Transporturilor, care a fost de acord că se poate prelungi cu 3 ani închirierea spaţiilor.

Nu am fost de acord, drept dovadă că după ce am venit la Ministerul Transporturilor am cerut reluarea licitaţiei. În acest fel aeroportul castigă mai mulţi bani şi pasagerii au servicii mai bune. Sunt importante aceste 2 componente.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu susține că nu îi cunoaște pe cei din stenograme

De asemenea, ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a ținut să menționeze că nu îi cunoaște personal pe cei din stenograme.

”Nu îi cunosc, nu am văzut pe nimeni vreodată. Aceste persoane care au fost înregistrate au reuşit prin tot felul de chichiţe să amâne licitaţia şi un proces l-au şi câştigat, o sentinţă care spune că domnii ăştia care sunt operatori au dreptul să participe la procedura prin care se face caietul de sarcini.

Noaptea minţii. Suntem în faza în care se va clarifica pe a treia procedură pornită. Sper ca ritmul să fie unul mai rapid asfel încât să avem această licitaţie. Când s-a terminat contractul, în decembrie 2022, aveam decizia pe care domnul fost ministru a acceptat-o, cea cu prelungirea pe trei ani a contractelor de închiriere.

Şi aveam două posibilităţi, să prelungim cu două luni contractele sau să închidem până la finalul licitaţiei. Acest lucru însemna că aeroportul pierdea si nu puteai să îţi iei o apă. S-a decis să rămână două luni până la finalul licitaţiei. Suntem în acea fază”, a mai precizat Sorin Grindeanu.

Prejudicii de milioane de euro la CNAB

Amintim că, în data de 29 martie, fostul director general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB) George Alexandru Ivan a fost reţinut, alături de trei oameni de afaceri, într-un dosar de luare de mită şi trafic de influenţă, iar fostul director al Direcţiei Management Facilităţi Aeroportuare din cadrul CANB a fost plasat sub control judiciar.

În ordonanţa de reţinere se arăta că, în perioada 11 ianuarie – 8 noiembrie 2022, persoana fizică fără calitate specială, direct sau după caz, prin intermediul inculpatului Ivan George-Alexandru, ar fi pretins în patru rânduri de la un om de afaceri şi de la directorul general al unei alte societăţi comerciale, mai multe sume de bani (10.000.000 euro, 10.000.000 euro, 1.200.000 de euro şi 1.200.000 de euro).

În presă au apărut stenograme ale discuţiilor dintre cei implicaţi în dosar, în care au fost menţionate şi numele unor politicieni, precum Marcel Ciolacu, Rareş Bogdan, Sorin Grindeanu.