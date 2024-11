Sondaj despre alegerile prezidențiale din România

Un sondaj de opinie publică, realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA), la comanda EvZ, oferă o imagine importantă asupra preferințelor electorale și percepțiilor cetățenilor români cu privire la alegerile prezidențiale din acest an.

Intenția de vot pentru președinție

Conform sondajului, Marcel Ciolacu (PSD) conduce în intențiile de vot cu 29%, urmat de Nicolae Ciucă (PNL) cu 19% și George Simion (AUR) cu 17%.

Elena Lasconi (USR) este preferată de 16% dintre respondenți, iar Mircea Geoană, candidat independent, a obținut 9% din opțiuni.

Cristian Diaconescu, un alt candidat independent, are 5%, în timp ce Kelemen Hunor (UDMR), Ludovic Orban (FD) și Călin Georgescu, candidat independent, au fiecare câte 1%.

Un procent de 2% dintre cei care au răspuns sondajului au spus că votează un alt candidat.

Percepțiile asupra viitorului președinte

Întrebați despre cine cred că va fi viitorul președinte al României, 27% dintre respondenți l-au indicat pe Marcel Ciolacu, în timp ce Nicolae Ciucă a fost menționat de 18% dintre participanți.

George Simion și Mircea Geoană au fost aleși de câte 12% dintre respondenți, iar Elena Lasconi de 5%. O proporție semnificativă, de 20%, nu a indicat o preferință clară, alegând opțiunea „Nu Știu / Nu Răspund”.

Participarea la vot la alegerile parlamentare

În privința intenției de participare la alegerile parlamentare de pe 1 decembrie, 73% dintre cei intervievați au afirmat că „sigur vor vota”, iar 19% că „probabil vor vota”. Doar 4% au declarat că „probabil nu vor vota”, iar 3% au spus că „sigur nu vor vota”.

Românii știu deja cu cine vor vota

În contextul alegerilor prezidențiale de pe 24 noiembrie, 74% dintre respondenți au declarat că știu deja cu cine vor vota, în timp ce 24% nu și-au stabilit încă preferințele.

Teme de interes pentru viitorul președinte

Un aspect central al sondajului privind alegerile prezidențiale a fost identificarea priorităților pe care românii le doresc abordate de viitorul președinte.

Sănătatea pentru toți cetățenii este considerată cea mai importantă temă, cu 16% din opțiuni.

Siguranța națională și educația școlară urmează cu 13%, respectiv 12%.

Combaterea corupției și dezvoltarea infrastructurii sunt importante pentru 12%, respectiv 11% dintre respondenți.

Susținerea economiei și a investițiilor – 10%

Alte teme relevante sunt sprijinul pentru familii (7%), reforma administrativ-teritorială (5%), independența justiției (4%), agricultura (4%), mai multă putere pentru România în UE (2%)

Un procent de 2% au ales alte teme de interes, iar 2% au ales opțiunea „Nu Știu / Nu Răspund”

Direcția țării

Sondajul a relevat și opinia publicului cu privire la direcția în care se îndreaptă România: 57% dintre respondenți consideră că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce 39% sunt de părere că direcția este una bună.

Sondajul privind alegerile prezidențiale s-a desfășurat în perioada 1 și 6 noiembrie 2024, a inclus un eșantion reprezentativ de 1150 de respondenți și are o marjă de eroare de ±3%.

În anumite cazuri, suma procentelor poate fi diferită de 100 cu +/-1% din cauza rotunjirii procentelor.