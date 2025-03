De fapt, în SUA, fiecare stat are propria sa listă de legi auto unele mai ciudate decât altele. De exemplu, in California, este ilegal ca o femeie să conducă în timp ce poartă un halat de baie, iar în Little Rock, Arkansas, șoferii nu au voie să claxoneze după ora 21:00. „în orice loc unde se servesc băuturi reci și/sau sandvișuri”, scrie un site din New Jersey.

Statul New Jersey are propriul set de legi, menite să mențină șoferii în siguranță. Iată șase dintre cele mai interesante legi privind vehiculele cu motor, pe care șoferii din New Jersey ar trebui să le cunoască înainte de a ieși pe drum.

Ilegal să-ți faci singur plinul la benzinăriile din New Jersey

New Jersey este cunoscut ca singurul stat din SUA în care șoferilor le este interzis să-și facă singuri plinul. New Jersey a fost unul dintre cele două state cu această restricție, până când Oregon a legalizat benzinăriile cu autoservire în 2023.

Legea prevede că „nimeni nu va face plinul cu combustibil la o stație de benzină, cu excepția cazului în care persoana este un însoțitor care a primit instrucțiuni cu privire la distribuirea combustibilului, are experiență practică în distribuirea combustibilului sub supravegherea directă a unui operator cu experiență pentru o perioadă de cel puțin o zi lucrătoare și a demonstrat înțelegerea acelor instrucțiuni.”

Persoanele condamnate nu au dreptul la plăcuțe de înmatriculare

Celor care au fost condamnați pentru omucidere în urma accidentelor rutiere nu li se poate elibera o plăcuță de înmatriculare personalizată. În plus, dacă li s-a retras sau li s-a suspendat permisul auto din orice motiv, trebuie să aștepte doi ani de la data la care permisul a fost ridicat pentru a solicita o plăcuță de înmatriculare personalizată.

Este ilegal să conduci prea încet pe drumurile din New Jersey

Toată lumea știe că poți avea probleme dacă conduci cu viteză prea mare, dar știați că este ilegal să conduci prea încet pe drumurile din New Jersey?

Legea spune că „nimeni nu trebuie să conducă un autovehicul cu o viteză atât de mică încât să împiedice sau să blocheze mișcarea rezonabilă a traficului, cu excepția cazului în care viteza redusă este necesară pentru o funcționare în siguranță sau în conformitate cu legea”.

Interzis să conduci în timp ce te uiți la televizor

Conducerea cu un ecran de televizor este interzisă în New Jersey, conform legii, care spune: „este ilegal să circulați pe orice drum public din acest stat un autovehicul care este echipat cu un televizor, astfel încât ecranul de vizionare al acestuia să fie vizibil pentru șofer în timpul conducerii”.

Motocicliștii sunt obligați să poarte căști

În NJ, motocicliștii sunt obligați prin lege să poarte o cască aprobată de Departamentul de Transport, care trebuie să fie echipată fie cu o curea pentru gât, fie cu barbie și să fie reflectorizant pe ambele părți. New Jersey este unul dintre numeroasele state care impun motocicliștilor să poarte căști, fără excepții.