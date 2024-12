Șoferii beți, prinși de la distanță. Noua cameră care va ști că ai băut. Nimeni nu mai scapă

SURSA FOTO: Dreamstime

În premieră mondială, în regiunile Devon și Cornwall din Marea Britanie, se testează o cameră dotată cu inteligență artificială, cunoscută sub numele de Heads-Up. Aceasta are rolul de a identifica șoferii care se află sub influența alcoolului sau drogurilor, conform unui raport al BBC.