Ce s-a întâmplat, mai exact, cu socrul Andreei Bălan

Tatăl lui George Burcea a îngrozit pe toată lumea atunci când, în 1988, și-a ucis iubita cu 25 de lovituri de cuțit. Bărbatul s-a înfuriat și nu s-a mai putut controla. La acea vreme, soțul Andreei Bălan avea doar 3 săptămani.

„Crima a avut loc în 1988. El a fost arestat atunci. A fost o întreagă tragedie. Mama lui George a plecat de acasă cu cei patru copii. L-au părăsit chiar după moartea tatălui lui Ioan. El devenise violent și nu se mai putea sta cu el. Ea oricum fusese bătută rău, i-a crestat capul cu cuțitul, a trecut prin niște orori îngrozitoare. Ioan avea o amantă care, din câte știm, îl părăsise și ea. Atunci s-a enervat, s-a dus și a omorât-o „ au declarat surse pentru Cancan.

După ce s-a împăcat cu trecutul său, George Burcea a spus că ar vrea să scrie o carte despre violența domenstică, bazată pe faptele reale din viața sa.

Ce spune tatăl lui George despre crima din 1988

”Concubina m-a păcălit să semnez niște acte. Noi eram colegi, lucram la aceeași fabrică. Și pentru că mi-am pus semnătura pe acele acte eram pasibil de 15-20 de pușcărie. Am făcut crima. Îmi asum acest lucru. După ce am aflat de treaba cu actele, m-am dus acasă, ne-am certat și am tăiat-o. Dar lucrurile nu sunt așa cum s-au spus. Cea mai mare lovitură avea patru centimetri, așa cum arată și în raport.”

”Ea s-a speriat și a făcut infarct. Aceasta a fost cauza decesului. Am regretat și regret și acum. Imediat ce am conștientizat, m-am dus și m-am predat. Am fost condamnat la 10 ani de pușcărie. Dacă intram pe actele pe care ea m-a pus să le semnez făceam 25 de ani”, a declarat Ioan Burcea.

