Social-democrații ar putea refuza invitația la Palatul Cotroceni. Marcel Ciolacu: Nu are rost să mergem la o mascaradă

Marți seara, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că în cazul în care forma invitației președintelui este una formală, atunci nimeni din partidul pe care îl conduce nu va merge la consultări la Palatul Cotroceni.

”Haideţi să vedem forma de invitaţie a preşedintelui. Dacă este una formală, ca şi data trecută, eu o să le recomand colegilor mei să nu mergem la Cotroceni. Nu are rost să mergem la o mascaradă în care să ni se spună cât de gravă e situaţia. PSD a mâncat această pâine. Am venit şi ne-am asumat când l-am votat pe domnul Orban. Am văzut ce a urmat şi în ce dezastru am ajuns”, a declarat Marcel Ciolacu, la Antena 3, marţi seara.