Cine este candidatul USR-PLUS pentru Palatul Cotroceni?

Potrivit celor spuse de Dragoş Tudorache, alianța are așteptări mari de la Nicușor Dan în fruntea Capitalei.

„Avem așteptări foarte mari de la Nicușor Dan. Susținerea comună pentru Nicușor Dan a însemnat un cost. Nicușor Dan are o responsabilitate față de bucureșteni. Sincer, inerția lui Nicușor Dan nu mi-o pot explica deloc. Nicușor Dan trebuie să explice de ce ezită să reformeze Primăria Capitalei.”, a declarat Dragoş Tudorache.

Totodată, președintele executiv al PLUS a spus că propunerea lui Dacian Cioloș pentru Dan Barna de a nu se contracandida în perspectiva Congresului USR PLUS din octombrie a fost făcută ca să nu se genereze falii și sciziuni în interiorul partidului și afirmă că USR PLUS va avea în mod cert un candidat la alegerile prezidențiale din 2024, potrivit informațiilor transmise de alephnews.ro

Trebuie încheiat capitolul amestecului politicului în sistemul judiciar

De asemenea, liderul PLUS, fost judecător, a spus că în ceea ce privește Justiția trebuie încheiat capitolul amestecului politicului în sistemul judiciar, Justiția în serviciu public trebuie să fie un obiectiv de sistem, USR PLUS nu va da înapoi de la reformele promise în Justiție și nu a înțeles ce investighează SIIJ la Sectorul 1.

Legat de continuarea luptei anticorupție, acesta a declarat că s-au văzut mai puține cauze mari după ce a plecat Laura Codruța Kövesi.

„La DNA, după ce a plecat doamna Koveși s-au văzut mai puține cauze mari. Nu am văzut achitările de 52,3%. Cu un astfel de procent de achitări, evident, este o problemă”, punctează liderul PLUS.

Despre problemele de la Ministerul de Interne și evenimente gen Caracal, Onești, Arad, Dragoș Tudorache spune că desființarea DIPI a fost o decizie corectă pentru că instituția era ineficientă, dar acum așteaptă să vadă o reformă și o strategie în Ministerul de Interne.

„S-a construit o legendă cu desființarea DIPI. MAI avea propriul serviciu secret, unora le convenea. DIPI era folosit și pentru a intimida adversarii politici. Crima organizată există în România de 30 de ani, era și când exista DIPI. Unele grupări de crimă organizată erau protejate de DIPI. Nu e o problemă de lipsă de atribuții în Ministerul de Interne. Ministerul de Interne are nevoie de o revoluție. Aștept să văd de la Ministerul de Interne o strategie”, a completat acesta.