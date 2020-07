Raed Arafat a explodat, joi seară, la Antena 3, susținând că se continuă campania de denigrare a lui și a colegilor său.

„În momentul în care prindeți că doctorul Arafat a luat un leu sau a dat cuiva un leu, deși este o chestie de corupție, nicio problemă. Eu vă cumpăr glonțul, faceți ce vreți cu mine. Eu nu am făcut așa ceva în viața mea și nu am să îl fac! Am încredere în oamenii cu care lucrez că nici ei nu pretează la așa ceva. Dacă undeva se găsește unul, se va scoate de acolo.

Nu putem să mergem sub această teroare. Peste tot suntem hoți, suntem acuzați că suntem hoți. Oameni buni, lucrăm pentru țara asta și facem pentru țara asta ce este la limita stresului maxim. Poate sunt probleme care trebuiau rezolvate de ani de zile și acum când rezolvăm și când ies rezultatele ne trezim că suntem făcuți hoți? Cum își permite cineva să vină să acuze”, a comentat Arafat.

De altfel, Raed Arafat a contrazis informația potrivoit căreia el ar fi cerut prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, susținând că este vorba de un fake news.

„A apărut acest fake news acum! Nu s-a solicitat prelungirea stării de alertă prin proiectul HG. Au fost prevăzute unele modificări în conformitate cu decizia CNSU de acum două zile şi care a fost trimisă presei atunci! Mulţumesc!”, a comentat Raed Arafat.

Reacția sa vine după ce în presă a apărut informaţia că el ar fi solicitat miercuri prelungirea stării de alertă, în contextul epidemiei de coronavirus.

Trebuie menținonat că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 450 de cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus și 20 de decese. Numărul pacienților aflați la terapie intensivă este în creștere. Au fost confirmate în total 27.746 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre acestea, 20.433 au fost externate: 19.363 pacienți vindecați și 1.070 pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare. Până joi, 1.687 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au murit.