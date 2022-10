Șoc total pentru părinții Luizei Melencu! Ce a făcut Gheorghe Dincă în pușcărie: veți regreta mai târziu

Scrisoarea lui Gheorghe Dincă are 11 pagini și a fost trimisă înainte ca acesta să-și afle sentința, fiind datată în ziua de 21-09-2022. Totodată, conține și o ștampilă care indică faptul că ar fi fost expediată din Pitești.

„Ieri la ora 12,00 a venit poștașul, ne-a dat-o, i-am dat telefon doamnei Obârșanu, i-am spus despre ce e vorba, m-a rugat dumneaei să fac poze și să-i trimit…”, a precizat bunicul Luizei Melencu, Stelian Iordache, conform adevarul.ro

De asemenea, bunicul Luizei Melencu spune că scrisul este asemănător cu cel din scrisoarea primită anterior de la Gheorghe Dincă, constatând că, cel mai probabil, este vorba de același autor.

„Aceleași tâmpenii. Omul ăsta e învățat de cineva, cineva îi dictează. Aceleași tâmpenii, aceiași oameni, aceleși nume, doar că are un dinte împotriva doamnei Obârșanu și scrie să ne schimbăm avocatul. Numai tâmpenii, numai porcării”, a spus Stelian Iordache.

Cui este adresată scrisoarea?

Potrivit sursei menționate, scrisoarea este adresată „Doamnei Melencu”, însă în cuprins le vorbește tuturor rudelor Luizei. Aproape de final, autorul acesteia include și o amenințare, susținând că este ultima șansă de colaborare pe care le-o propune.

„Vă înțeleg supărarea, dar dacă sunteți oameni ce judecați lucrurile după acele probe științifice veți realiza fără nicio ezitare să descoperiți că Luiza dumneavoastră trăiește. Eu mă rog mereu să apară și să vă relateze adevărul Luiza, ca să nu vă mai lăsați influențați de această tâmpită de avocată Obârșanu”, este scris în primul paragraf.

Mai apoi, spre finalul primei pagini, autorul schimbă brusc subiectul și se plânge de faptul că în dimineața în care anchetatorii ar fi descins în curtea sa ar fi fost „bătut crunt”.

„Oameni buni, numai eu știu prin ce am trecut în 26-07-2019 și câtă bătaie am primit în acea dimineață de la trupele de mascați din Slatina ca să iau asupra mea acele așa-zisele acuzații că eu am omorât fetele”, scrie autorul, explicând că „am fost rugat să accept acele acuzații false”, promițându-i-se în schimb că „din 20 de ani am să primesc 10, iar din 10 am să fac vreo 6-7”, notează sursa menționată.

Mai apoi, autorul continuă să facă apel la rudele Luizei să-și schimbe avocatul, altfel el nu va spune adevărul, pentru că nu ar putea colabora cu avocata Carmen Obârșanu deoarece aceasta „face ce i se dictează de la București”.

„Dacă nu o schimbați cu Moldovan veți regreta mai târziu”, este notat în scrisoare.