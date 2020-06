View this post on Instagram

Bună dimineața, dragi prieteni! Am început filmările pentru un nou sezon la „TE CUNOSC DE UNDEVA”-(Antena 1), alături de draga mea prietenă și parteneră de scenă MONICA ANGHEL! Dumnezeu să ne binecuvânteze!🙏❤🙏❤🙏❤