Potrivit informațiilor gândul.ro, cântărețul Marcel Pavel a fost dus în această seară la spital, după ce a fost confirmat cu coronavirus. Acesta știa că ar putea fi infectat cu noul virus însă rezultatul analizelor a venit azi.

Artistul a fost foarte activ în această perioadă însă de câteva zile, stare de sănătate a început să o ia pe o pantă descendentă.

Când a acuzat primele simptome

Artistul a avut câteva probleme medicale însă a considerat că este o simplă răceală pe care a luat-o în timp ce filma pentru emisiunea ”Te cunosc de undeva”.

Se pare că de vină ar fi fost diferențele de temperatură dintre camera în care artiștii așteaptă să le vină rândul și platou.

”Sunt răgușit, cred că am răcit la filmări. Familia mea se simte bine. Aștept mâine rezultatul și sper să fie negativ”, a declarat miercuri dimineață Marcel Pavel.

Ce spunea acesta înainte de aflarea rezultatului testului

Deoarece are și copii, iar mezina familiei Iuvenalia Ioana face în curând 7 ani, artistul a dorit să facă testul pentru a fi sigur că nu îmbolnăvește și alte persoane din cadrul familiei. Acesta a spus că momentan nu are febră, dar are simptomele unei răceli.

Totodată, familia lui se simte bine, iar apropiații nu au dat semne că ar fi infectați. Interpretul crede momentan că este vorba despre o răceală pe care a luat-o atunci când a fost la filmări, unde temperaturile de cameră în care concurenții care așteaptă să le vină rândul și platou sunt destul de mari.

Ce vedetă a mai avut coronavirus

Un alt artist, comediantul Mihai Bendeac, a mărturisit că a avut coronavirus, chiar în cadrul emisiunii unde este jurat, iUmor.

„Aveam dureri puternice musculare, o stare de oboseală și nu mai aveam absolut deloc gust și miros. Maică-mea și taică-miu au avut aceleași simptome”, spunea Mihai Bendeac în urmă cu o lună.

Bendeac susținea că ar fi luat virusul de la un preot, căci acesta participase la înmormântarea cuiva drag din familie. După momentul funebru, actorul a aflat că unul din preoții participanți a avut coronavirus, iar simptomele le-au simțit apoi și părinții acestuia.