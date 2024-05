Simona Halep întâmpină din nou probleme de sănătate, iar acestea nu-i prea permit să joace tenis în competițiile internaționale. Ea s-a retras din competiția de la Paris în timpul meciului cu McCartney Kessler.

Ea s-a retras în timpul celui de-al doilea set al meciului cu sportiva americană, după o oră și 28 de minute de joc. Aceasta din urmă este clasată pe locul 123 mondial.

Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a discutat despre problemele de sănătate ale marii campioane a României. El a venit cu vești proaste pentru fanii sportivei din Constanța. În cazul în care problemele ei de sănătate vor persista, aceasta ar urma să se retragă.

După meciul de la Paris din care s-a retras, sportiva a publicat pe X, fostul Twitter, un mesaj în care a spus că durerile la genunchi s-au resimțit încă de când s-a întors de la Miami Open.

De asemenea, ea a mai spus că nu așa și-a dorit să-și petreacă timpul în capitala Franței, însă a subliniat că nimeni nu a spus că revenirea va fi ușoară.

În plus, marea campioană a României a mai spus că se va odihni și că va continua să muncească pentru călătoria ei.

„Ei bine, ieri nu a mers cum am sperat. Durerile la genunchi au rămas cu mine încă de când m-am întors de la Miami. Din fericire, nu am mai putut continua.

Conform celor mai recente informații, sportiva a încheiat colaborarea cu antrenorul spaniol Carlos Martinez. Cei doi au colaborat pentru mai puțin de 2 luni.

Simona Halep a discutat despre relația ei cu fostul antrenor, Patrick Mouratoglou, după încheierea procesului pe care l-a avut cu ITIA. Acest proces a ajuns până în fața instanței supreme în sportul mondial, TAS.

Ea spune că Patrick Mouratoglou nu a vrut să îi facă rău intenționat. De asemenea, spune că a avut mereu încredere în oamenii cu care a lucrat.

„Nu a fost o greșeală intenționată. Nu a vrut să-mi greșească. Am auzit multe voci care au spus că am fost manipulată de el. Nu e adevărat. El a fost antrenorul meu, iar eu întotdeauna am avut încredere în oamenii cu care am lucrat.

Am crezut că, dacă nu crezi în echipa ta, nu poți performa la nivel înalt. Am colaborat cu echipa lui, academia lui, cu el. Nu a făcut nimic intenționat și nimic nu a fost în neregulă în ce privește politica anti-doping,” a explicat Simona Halep.