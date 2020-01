Simona Halep a început cu dreptul anul 2020 în privinţa meciurilor din turneele de simplu. Românca a întâlnit-o, marţi, în turul doi al turneului WTA Premier de la Adelaide, pe Ajla Tomljanović din Australia, locul 52 WTA.

Simona a învins-o pe jucătoarea australiană de origine croată după două seturi, scor 6-4, 7-5, calificându-se astfel în sferturile de finală ale turneului găzduit de oraşul natal al antrenorului Darren Cahill. Cele două jucătoare se mai întâlniseră de două ori în turneele WTA, la Cincinnati în 2018 şi la Roland Garros în 2019, Simona câştigând de fiecare dată.

În continuare, Simona Halep va juca în sferturile de finală de la Adelaide, acolo unde o va întâlni pe câştigătoarea partidei dintre Aryna Sabalenka din Belarus (locul 12 WTA) şi Bernarda Pera din Statele Unite (locul 70 WTA). Simona este favorita numărul doi a turneului australian.

Obiectivele Simonei Halep pentru 2020

Din păcate, jucătoarea din Constanţa nu a fost la fel de norocoasă şi în proba de dublu a turneului de la Adelaide. Simona Halep şi Raluca Olaru au fost învinse de cuplul Kveta Peschke (Cehia)/Demi Schuurs (Olanda) cu 7-6 (2), 4-6, 10-3, luni, în prima rundă a probei de dublu din cadrul turneului WTA Premier.

Românca și-a stabilit ca obiectiv în acest an câștigarea unui nou titlu de Grand Slam, după cum a mărturisit în cadrul conferinței de presă de la Adelaide, înainte de debutul din acest sezon.

„Mă simt bine, sunt sănătoasă, nu am probleme. Am avut șansa să mă antrenez corespunzător înaintea începerii sezonului. Am muncit din greu și mă simt mult mai bine decât la începutul anului recut. Acum, trebuie doar să joc și să vedem cum decurge. Obiectivul pentru acest an este, desigur, câștigarea unui titlu de Mare Șlem, a început să îmi placă. Jocurile Olimpice rămân o prioritate, chiar îmi doresc o medalie”, a declarat Halep.

