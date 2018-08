Meci dificil pentru Simona Halep în primul tur la US Open. Ce se întâmplă dacă pierde

Halep (26 ani), care anul trecut a pierdut în primul tur la US Open, s-a impus în singurul său meci cu Kanepi (33 ani, 44 WTA), în 2014, la Doha, cu 6-4, 3-6, 7-6 (5), în turul al doilea. Kanepi, locul 44 WTA, a ajuns până în sferturi la ediţia din 2017, iar dacă nu îşi apără punctele va coborî mult în clasamentul WTA. Simona Halep nu are niciun punct de apărat în New York astfel încât joacă fără presiune, având asigurat locul 1 mondial anul aceasta. Câştigătoarea US Open primeşte 2000 de puncte, iar Halep are deja un avans de 2086 puncte faţă de locul 2.

Pe tabloul principal de simplu se mai află cinci românce, Mihaela Buzărnescu, desemnată cap de serie numărul 21, va juca în primul tur cu cehoaica Marketa Vondrousova, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe americanca Alison Riske, Irina Begu va avea ca adversară tot o americancă, Jennifer Brady, în timp ce Ana Bogdan (25 ani, 74 WTA) şi Monica Niculescu (30 ani, 61 WTA) vor înfrunta jucătoare venite din calificări. Agerpres