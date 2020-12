WTA a anunțat că nu își va mai premia jucătoarele din top 10 în 2020. În acest context, Simona Halep nu va mai primi un bonus financiar de 700 de mii de dolari ceea ce o va afecta considerabil.

Totuși, sportiva nu se gândește la bani în această perioadă și a postat pe pagina de Facebook un mesaj emoționant către medicii din linia întâi.

„2020… ce să spun? A fost unul dintre cei mai provocatori ani din viața noastră. Când nu am mai putut juca tenis, am făcut un pas înapoi și mi-am dat seama cât de recunoscătoare eram să pot practica sportul pe care îl iubesc. Am fost mândră să revin după pauză și să câștig 2 titluri, să am o serie de 17 victorii și să termin în top 4 pentru al 7-lea an consecutiv.

Vreau să mulțumesc echipei mele pentru toată munca depusă și pentru sacrificiile pe care le-a făcut anul acesta. Nu a fost ușor, dar cu toții am învățat multe. Adevărații supereroi ai acestui an sunt însă angajații din domeniul sănătății care luptă pentru noi în fiecare zi”, a scris Halep pe reţelele de socializare.

Câți bani a câștigat Simona Halep în 2020

Simona Halep a evoluat la numai 6 competiţii în 2020, Adelaide, Australian Open, Dubai, Praga, Roma şi Roland Garros, şi se mulţumeşte cu premiile câştigate în cadrul turneelor respective. Constănţeanca a strâns 1,93 milioane de dolari în 2020, iar în toată cariera a câştigat 37 de milioane de dolari numai din premii.