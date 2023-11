Simona Halep a decis să își dedice timpul liber altui sport: golful. Românca a fost surprinsă practicând acest sport complex, atrasă de provocările tehnice pe care le implică.

Reputată pentru abilitățile sale remarcabile pe terenul de tenis, Halep a început să își însușească tehnicile jocului de golf. Într-una dintre filmările făcute publice, sportiva a fost văzută ratând o lovitură de golf. S-a întâmplat acest lucru chiar dacă și-a pregătit mișcarea timp de câteva secunde.

De altfel, în postarea de pe twitter a Romanian Tenis se face și o remarcă. În dreptul imaginii cu campioana, stă scris faptul că Simona Halep ne-a adus aminte că expertiza într-un sport nu înseamnă neapărat performanță în toate. Conform sursei citate, ea ne împărtășește o lecție cu care probabil mulți dintre noi ne putem identifica.

Simona with the reminder that just because you are great at one sport, doesn’t make you great a them all. Here she shares with us something we all can probably relate to. 😄😄😄 pic.twitter.com/CosSdpBY91

— Romanian Tennis (@WTARomania) November 24, 2023