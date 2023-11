Ion Țiriac, dezamăgit de Lucas Pouille

Ion Ţiriac a fost dezamăgit de jucătorul de tenis Lucas Pouille (Franța). În 2016, Ion Țiriac a semnat un contract de reprezentare cu sportivul francez, devenindu-i manager. Își dorea să-l condusă spre drumul succesului.

În trecut, comentatorii sportivi îi prevedeau un viitor strălucitor lui Lucas Pouille. În ciuda acestui fapt, sportivul francez nu s-a ridicat la nivel așteptărilor. Din 2016, a câștigat doar câteva turnee mici de categorie 250. Vârful carierei sale a fost succesul înregistrat în anul 2017 în cadrul Vienna Open. Atunci, a reușit să-l învingă pe Jo-Wilfried Tsonga (Franța), relatează Sport Bull.

A revenit în circuitul profesionist de tenis în anul 2021, dar rezultatele sale au fost slabe. În prezent, ocupă locul 335 în clasamentul ATP.

Cine este Lucas Pouille?

Lucas Pouille este un tenismen profesionist din Franța. S-a născut pe data de 23 februarie 1994, la Grande-Synthe, Franța. S-a remarcat în circuitul profesionist de tenis, jucând la nivel înalt în competițiile de simplu și dublu.

A câștigat primul său titlu ATP la București, în anul 2016. A ajuns în sferturile de finală la Wimbledon în același an. De-a lungul carierei sale, a avut evoluții notabile la diferite turnee de Grand Slam și a reprezentat Franța în competițiile de Cupa Davis.

Cupa Davis este una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale de tenis. Această competiție a fost creată în 1900 de către jucătorul de tenis american Dwight F. Davis. A devenit un eveniment emblematic în lumea tenisului. Caracteristica distinctivă a Cupei Davis este faptul că echipele participante sunt formate din jucătorii reprezentând țările lor. Fiecare meci se desfășoară într-o serie de partide de simplu și dublu, iar echipa care câștigă trei din cele cinci meciuri ale întâlnirii avansează în etapa următoare.

Competiția are loc pe durata întregului an, cu runde de calificare și apoi runde eliminatorii pentru a determina echipa câștigătoare a Cupei Davis în acel an. Regulile exacte ale competiției au evoluat de-a lungul timpului, cu modificări aduse pentru a face evenimentul mai dinamic și mai atractiv.

Este una dintre cele mai vechi competiții internaționale de tenis și rămâne unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul tenisului mondial.