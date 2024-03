Spaniola Paula Badosa (clasată pe locul 80 în clasamentul WTA) a învins-o pe Simona Halep cu scorul de 1-6, 6-4, 6-3. S-a întâmplat în primul tur al turneului Miami Open 2024. Acesta a marcat revenirea româncei în competițiile WTA după o absență de un an și șapte luni. Amintim că absența a fost cauzată de o suspendare impusă de ITIA (4 ani), ulterior redusă la nouă luni de către TAS.

Poate a fost surprinzător pentru unii, însă jucătoarea noastră a demonstrat o performanță remarcabilă în primul set, pe care l-a dominat cu un scor de 6-1. Halep a excelat în joc pe cât i-au permis forțele și condiția fizică.

În vreme ce Badosa înregistra victorii în game-uri și a prelungit meciul, Simona Halep a început să obosească. Lipsa de ritm competitiv, de provocare și de intensitatea specifică turneelor de acest nivel a devenit evidentă.

Observația că fostul lider al clasamentului WTA nu se află în cea mai bună formă din punct de vedere fizic a fost făcută și de către Firicel Tomai. Ea poate fi cu atât mai dură cu cât Tomai a fost chiar primul antrenor al sportivei noastre.

Am însă impresia că s-a îngrășat puțin, ceea ce se simte”, a declarat Firicel Tomai, citat de Sportpesurse.ro.

„Fizic și mental a arătat OK. A stat focusată pe minge. A rezistat bine inclusiv după ce a intervenit oboseala.

În timpul setului doi, Simona a solicitat asistența fizioterapeutului. În urma unei ședințe de masaj, românca s-a întors pe teren. Cu toate acestea, a fost evident că jucătoarea noastră nu se afla în cea mai bună formă fizică, departe de a fi la 100%.

În timpul setului decisiv al meciului de la Miami Open 2024, Simona a început să arate semne de enervare. La scorul de 1-1, Badosa obținut un break, în urma unei serii de erori din partea lui Halep, într-un game slab.

Simona a abordat și ea subiectul formei sale fizice după încheierea meciului cu Paula Badosa. Ea afirmă că nu a câștigat în greutate.

„Am continuat să mă antrenez, dar oricât te-ai antrena nu este ca un meci oficial. A fost dificil azi să intru în ritm. Dar m-am menținut în formă în special în sala de forță. Nu am jucat mult tenis în ultima perioadă, eram obosită mental.

Am fost în sala de forță în fiecare zi, nu am pus kilograme pe mine. Asta e bine și mă simt OK fizic. Desigur, nu sunt la cel mai înalt nivel”, a explicat Simona Halep, după meciul cu Badosa.